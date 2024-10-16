23年前命案告破　揚州女家中遇害　警方憑關鍵物證拘捕兇手

23年前，江蘇揚州寶應一名女子在家中被殘忍殺害。由於現場只留下為數不多的證據，加上當時技術條件有限，偵辦工作一度陷入瓶頸。

直至今年9月份，在新技術的幫助下，民警終於在物證絲襪上提取出生物樣本數據，將兇手戴某拘捕歸案。

10月16日，揚州市公安局召開新聞發布會，披露了該案的偵破過程。



2001年7月3日凌晨2時，揚州市寶應縣公安局接報，一名女子被殺死在家中。案發後，揚州市公安局立即啟動命案偵破機制。民警發現，被害女子胸口有多處創傷，棉被浸滿鮮血。

經查，民警在現場僅發現可疑足跡以及尼龍物擦拭痕跡等少量線索。警方通過地毯式搜查，在現場南側100米附近的蘆葦叢中，發現幾條帶血的尼龍絲襪。

案發後，警方在現場偵查。（現代快報）

為了調查嫌疑人的特徵，民警對周邊鄉鎮近12萬人逐戶走訪，對約2萬人匹配對象逐一摸排，形成了摸排卷宗38本。由於當時技術條件所限，偵辦工作一度陷入瓶頸，但警方從未放棄，詳盡勘查案發現場，妥善保管死者的生物檢材、物證，多年來先後多次分赴全國各地開展篩查比對，其中帶血的絲襪在23年中被送檢了無數次。

在前期的不懈努力打下基礎與後續的設備技術升級更新中，民警再次對現場物證中的體液和血液進行新型檢測。最終，警方在絲襪上剝離提取並檢出可疑生物樣本數據。

警方在現場找到的絲襪等物證。（現代快報）

戴某指認現場。（現代快報）

9月11日，經過反覆檢測比對，發現與現住揚州市廣陵區的戴某匹配度極高。9月12日，警方赴邗江區一工地將戴某拘捕歸案。

在警方的盤問下，9月14日凌晨，戴某如實供述了其於2001年7月2日夜進入被害人家中將其捅死並強姦的犯罪事實。據調查，案發時戴某只有22歲，在逃亡中已經結婚生子。