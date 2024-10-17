山西一景區執法人員疑公務車私用　官方：涉事者停職、停發工資

10月5日，有網民在山西忻州五台山景區旅遊時，發現一輛執法車從景區內一處景點拉客，疑為公務車私用。

10月17日，五台山景區綜合行政執法隊工作人員稱，確實存在公務車私用的行為，已對涉事隊員作出停職、停發工資的處理。



《極目新聞》報道，網民王先生稱，10月5日在五台山景區殊像寺參觀時，看到一輛寫有「綜合行政執法」字樣的晉H牌照車停在內部停車場，司機身穿制服，口叼著煙。

王先生表示，車輛進入此地內部停車場是需要提前向景區預約，且寺院區域不允許抽煙。不久後，他發現有幾人上車，司機隨後開車離開，「司機開車時沒有繫安全帶」。王先生懷疑執法人員用公務車跑「黑車」，或存在公務車私用的行為。

司機為執法隊員。（極目新聞）

連日來，王先生將此事反映至當地12345市民熱線。後來，五台山景區綜合行政執法隊工作人員與他聯繫，但未說明調查處理的結果。期間，王先生撥打車身上的舉報電話，對方稱是當地交警隊的電話。據悉，該熱線主要是接收車輛交通違法信息。

17日下午，五台山景區綜合行政執法隊工作人員稱，該輛晉H車牌的「綜合行政執法」車是該大隊的車輛，上述穿制服的司機是隊員。經了解，該名隊員駕駛執法隊的車輛，存在公務車私用的情況，但並未用公務車跑「黑車」。該大隊已開會研究此事，對涉事隊員作出停職、停發工資的處理，並讓他作出書面檢查。

涉事執法車輛。（極目新聞）

另有知情人士表示，涉事隊員承認用公務車接載親戚。

據媒體此前報道，五台山景區綜合行政執法隊工作人員提到，涉事隊員當時自稱用大隊的公務車載違規拉客被捕的「黑牛」，帶回辦公室做筆錄。但被問到車上乘客的具體身份，工作人員則稱該大隊正在進一步調查，上報五台山景區管委會後將對外通報。