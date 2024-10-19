愛吃生嘢出事！男子體內取出7條肝吸蟲　膽道內更有無數蟲卵

生嘢雖然極大程度地保留了食物原本的口感和鮮美，但不可忽略的是，生嘢或對身體健康造成不小影響。廣東東莞一名53歲男子熱衷於吃生醃，近日他因腹部劇痛到醫院檢查，醫生竟在他體內發現7條活生生的肝吸蟲和無數蟲卵，畫面十分恐怖。



廣東東莞一名53歲男子熱衷於吃生醃，近日他因腹部劇痛到醫院檢查，醫生竟在他體內發現7條活生生的肝吸蟲和無數蟲卵，畫面十分恐怖。（廣州日報）

據《廣州日報》報道，53歲的曾先生腹部不適已有近半年，最近一周更出現疼痛加劇的症狀，赴院檢查後發現膽囊結石、膽管炎。醫院為其進行緊急手術，不但從膽道內取出了結石，還夾出了7條活生生的肝吸蟲，更在膽道中發現無數的蟲卵，需要徹底清洗。

手術後，曾先生表示自己平時非常愛吃生腌，如生腌蟹、生腌雪蛤，還會隔兩三個月吃一餐魚生，「我也知道會有寄生蟲，但平時根本沒感覺不舒服，以為沒事。」曾先生認為自己的膽囊之前就有問題，這可能是他中招的原因，關鍵還是自身抵抗力低下。不過，醫生表示，任何人經常吃生腌都可能感染寄生蟲。

據介紹，肝吸蟲病又稱華支睪吸蟲病，是內地最嚴重的食源性寄生蟲病之一，感染肝吸蟲主要與吃魚生有關。因為肝吸蟲幼蟲極易感染淡水魚，並寄生在魚類肌肉中。生吃淡水魚，肝吸蟲囊蚴就會進入人體，在肝膽管內寄生產卵並分泌有毒物質，從而引發一系列併發癥。

廣東東莞一名53歲男子熱衷於吃生醃，近日他因腹部劇痛到醫院檢查，醫生竟在他體內發現7條活生生的肝吸蟲和無數蟲卵，畫面十分恐怖。（廣州日報）

廣東東莞一名53歲男子熱衷於吃生醃，近日他因腹部劇痛到醫院檢查，醫生竟在他體內發現7條活生生的肝吸蟲和無數蟲卵，畫面十分恐怖。（廣州日報）

肝吸蟲病的成蟲可寄生在膽管中長達20到25年。感染該病在臨床表現上有輕有重，輕者往往症狀不明顯。但蟲體過多時，死亡的蟲體、蟲卵及黏蛋白長期阻塞膽管，就會引起膽汁性肝硬化、細菌感染等。

醫生建議，喜歡吃生嘢應定期進行肝吸蟲檢查。檢測肝吸蟲只需將糞便送檢，發現有肝吸蟲蟲卵就能確診，一旦確診要及時治療。