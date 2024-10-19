朝鮮男足中國轉機吃杯麵　被讚低調　網民諷國足：輸球只配吃草料

朝鮮男足在世界盃亞洲區資格賽中，客場0:1不敵吉爾吉斯男足，回國經中國轉機時被發現在烏魯木齊機場接熱水吃杯麵，被網民讚揚十分樸素低調，更揶揄國足「輸球只配吃草料」。



有網民日前在烏魯木齊機場，偶遇結束世界盃亞洲區資格賽的朝鮮男足，相信他們是經中國轉機回國。而朝鮮男足隊員着裝樸素，在機場接熱水吃杯麵的一幕，竟引發網民讚揚，更藉機揶揄國足「他們沒有戴墨鏡、沒有大耳機、沒有吃海參、沒有怪輸球是沒有包機造成。」

朝鮮男足在烏魯木齊轉機時吃杯麵。（網上圖片）

朝鮮男足隊員。（視覺中國）

網民熱議：

「國足：分明就是海參味泡麵。」

「把男足送到朝鮮培訓，練不出來不許回國就好了。」

「給我一個月3000包吃住，我去替國家踢。輸球誰不會呀。」

「什麽都學國外的，國外的優點一點沒學到，缺點到是學個遍，而且還青出於藍勝於藍！」

「大約是1966年，泡麵隊曾經打進世界盃八強來着。要是海參隊有這成績，還不得吃天上的龍肉？」



周二（10月15日），世界盃亞洲區資格賽，朝鮮男足客場0:1不敵吉爾吉斯男足。有內地博主指出，朝鮮男足球員可能會有不錯的待遇，與朝鮮普通人來說肯定很多優勢，「如果能到海外踢球，少說也有幾十萬元人民幣，甚至幾百萬元、幾千萬元都有可能。」