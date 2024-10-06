國足飛赴澳洲比賽未包機　內媒：避免引發輿情

據《澎湃新聞》報道，北京時間5日晚，國足從上海出發前往澳洲阿德萊德備賽。中國足協曾考慮包機往返澳洲，但因傳出包機消息後，輿論場上以負面聲音居多，為避免引發輿情最終未包機出行。



國足門將王大雷（右）。（新華社）

國足上場外圍賽作客以0：7不敵日本。（新華社）

長時間飛行或致隊員身體疲勞

據報道， 國足全隊於10月5日20點20分搭乘MU561次航班從上海出發，約耗時11小時抵達悉尼，等待幾個小時後再搭乘航班飛往比賽地阿德萊德，備戰10月10日世預賽18強賽第三輪客場和澳洲的比賽。

而在結束本場和澳洲的比賽後，國足將返回青島與印尼比賽，算上轉機時間回國行程約為18個小時。故而，對陣澳洲和印尼的兩場比賽，國足全隊將面臨比較嚴峻的旅途奔波考驗。

9月8日，國足在遼寧大連備戰與世界盃亞洲區預選賽18強賽。（視覺中國）

9月8日，國足在遼寧大連備戰與世界盃亞洲區預選賽18強賽。（視覺中國）

包機是正常選擇 考慮到輿情放棄

據《澎湃新聞》，因此前傳出包機往返澳洲的說法後，輿論場上還是負面聲音居多，最終中國足協還是採用普通民航航班的出行方式，有很大程度也是考慮避免引發輿情的因素。

而整個36強賽期間，無論是前往曼谷、新加坡還是首爾，國足都是普通民航出發，18強賽首戰日本去東京也是如此，因為這四個城市都有比較便捷的民航航班可以選擇。

18強賽首輪比賽，國足以0-7慘敗於日本隊。（視覺中國）

18強賽首輪比賽，國足以0-7慘敗於日本隊。（視覺中國）

據報道，包機本是備戰環節中正常的選擇。比如9月世預賽期間，沙特往返中國也是包機，而10月印尼連續做客巴林和中國，印尼足協也決定整個行程都採用包機的方式。