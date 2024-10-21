殺女訛錢！貴州父將3歲親女拋向貨車碾壓致死　村民稱他外表老實

內媒《大皖新聞》報道，2023年1月，貴州六盤水的王某保為訛錢，將3歲的親生女兒拋向大貨車，導致女童被碾壓身亡，該男子今年7月已被執行死刑。同村的村民表示，王某保平時看上去十分老實，不喝酒不惹事，但是喜歡賭博，還會打老婆。



男子日前已被執行死刑。（視覺中國）

男子日前已被執行死刑。（視覺中國）

2023年1月11日10時30分左右，41歲的王某保帶著3歲的親生女兒來到大河鎮的一處公路，並牽著女兒的手過馬路，之後將女兒拋甩向一輛大貨車，3歲女童慘遭貨車碾壓致死。

案發地附近一家飯店的老闆表示現場十分慘烈，他沒敢到場細看，疑犯被警方當場帶走。「大貨車有幾噸重，孩子當場就被碾死了，根本來不及救。」

村民稱其賭博且家暴

與王某保同村的村民羅先生介紹，王某保有兩個弟弟。早年，其二弟打工時意外身故。之後，王某保便與其二弟媳婦結婚，在二弟媳婦與弟弟育有2個孩子的基礎上，他們又生育了3個孩子。

羅先生還表示，王某保看上去很老實：「他外表看起來很老實，不會喝酒，在村里也不惹事，但是喜歡賭博，賭輸了就回家找老婆要錢，他老婆在家種地也沒啥錢，不給錢就被打，後來他老婆就跟他離婚了，帶着兩個較大的孩子離開了家。」

羅先生稱，王某保沒有手藝，也沒有固定工作，靠打零工為生，在與老婆離婚後有了殺女訛錢的念頭。

六盤水大河鎮。（大皖新聞）

曾提出上訴

案發後，六盤水法院以故意殺人罪判處罪犯王某保死刑。宣判後，王某保提出上訴，經貴州省法院依法審理裁定駁回上訴維持原判，最高人民法院核准了判處罪犯王某保死刑，剝奪政治權利終身的刑事裁定，並下達執行死刑的命令。

2024年7月22日，罪犯王某保被驗明正身，押赴刑場，執行了死刑。當地有關部門也已對其父母、孩子提供了幫扶。

網民評論：

「不敢想像這種電視劇都演不出來的劇情竟然出現在現實中？」

「不是人啊。」

「好可憐的寶寶。」

「三歲很懂事了，那一刻得多害怕呀」

「才三歲的孩子，什麼都不懂，來到這個世上遇見賭博父親只受了苦就離開了。」

