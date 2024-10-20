有片｜重慶33歲男逛家俬店持刀劈店員頭　警方指傷人者邏輯混亂

10月19日，重慶發生砍人事件，一名33歲的男子持刀將55歲男店員砍傷，後警方現場將傷人者控制並將傷者送醫。19日晚，重慶公安發佈警情通報指，傷人者曾先後多次到醫院神經內科就診。目前，此案正進一步調查中。



重慶33歲男逛家俬店持刀劈店員頭。（影片截圖）

重慶33歲男逛家俬店持刀劈店員頭。（影片截圖）

網傳影片顯示，一名紅衣男子手持一把菜刀多次往黑衣男子身上砍去， 黑衣男子被砍到滿頭血。另有一條影片顯示，傷者在擔架上被送上救護車，旁邊有人用黑色雨傘遮擋。

重慶33歲男逛家俬店持刀劈店員頭。（影片截圖）

重慶33歲男逛家俬店持刀劈店員頭。（影片截圖）

19日晚，重慶公安發佈警情通報指，10月19日15時20分許，汪某（男，33歲）持菜刀在渝中區民族路200號一家具店門口砍傷王某（男，58歲，家具店員工）。

汪某被當場控制，並將王某送醫治療，無生命危險。經調查，汪某曾於2018年結識該家具店老闆，後經常去店裏閒逛，其在接受訊問時胡言亂語、邏輯混亂，曾先後多次到醫院神經內科就診。目前，此案正進一步調查處理中。

有網傳消息指，二人是因為購買礦泉水引發爭執。