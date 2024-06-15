車禍後「低胸緊身裙」美女指揮交通爆紅　本尊IG曝光　衣着更火辣

台灣高速公路2號西向南桃園路段13日上午發生翻車事故，一名穿著高衩裙裝的辣妹看到後下車幫忙指揮後方來車，等到救護車來才離離去，引起網友討論。



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台灣高速公路2號發生一宗車禍，私家車疑似輾壓到砂石翻覆，導致車上兩人受傷。此時，一名女子穿著平口低胸、開高衩的緊身洋裝下車指揮交通，在網絡上立即爆紅。（記者爆料網）

台灣高速公路2號發生一宗車禍，私家車疑似輾壓到砂石翻覆，導致車上兩人受傷。此時，一名女子穿著平口低胸、開高衩的緊身洋裝下車指揮交通，在網絡上立即爆紅。（記者爆料網）

台灣高速公路2號發生一宗車禍，私家車疑似輾壓到砂石翻覆，導致車上兩人受傷。此時，一名女子穿著平口低胸、開高衩的緊身洋裝下車指揮交通，在網絡上立即爆紅。（記者爆料網）

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事後被查出辣妹是從事模特兒行業的女模張舒晴，她13日傍晚發文「只是舉手之勞幫一位需要協助的民眾而已」。

而張舒晴熱心助人網友熱論，但卻引人關注她容貌變化，挖出她舊照與今對比覺得不太一樣，暗指她整容。

她則於社群限動分享小學、中學時期的照片，證明沒有整。

張舒晴熱心助人網友熱論，但卻引人關注她容貌變化，挖出她舊照與今對比覺得不太一樣，暗指她整容。她則於社群限動分享小學、中學時期的照片，證明沒有整。（IG@shuqing0316）

張舒晴熱心助人網友熱論，但卻引人關注她容貌變化，挖出她舊照與今對比覺得不太一樣，暗指她整容。她則於社群限動分享小學、中學時期的照片，證明沒有整。（IG@shuqing0316）

張舒晴還曬出私訊對話，坦承以前真的不會打扮，被朋友虧說「以前像路人」，不過她也說自己女大18變，是因為會打扮而改變。

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此外，張舒晴熱心助人網讚「人美心善」，不過不少網友也提醒當人肉警示有危險，應該要置放三角標誌，提醒來車前方有事故，人則要找安全的地方待著。

影片中張舒晴位置靠中央分隔島，但另一位女子明顯仍站在車道上，相當危險。

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一名網友近日分享影片，只見一輛轎車與電單車在一處路口發生擦撞，本以為騎士會氣憤向轎車司機理論，不料司機下車後，竟是一名穿著露肩小背心的長髮正妹。騎士看了後默默將電單車扶起，而女司機也趕緊上前幫忙。畫面一曝光，讓不少網友紛紛笑稱，「瞬間火氣都消了」。（Facebook／爆廢公社）

一名網友近日分享影片，只見一輛轎車與電單車在一處路口發生擦撞，本以為騎士會氣憤向轎車司機理論，不料司機下車後，竟是一名穿著露肩小背心的長髮正妹。騎士看了後默默將電單車扶起，而女司機也趕緊上前幫忙。畫面一曝光，讓不少網友紛紛笑稱，「瞬間火氣都消了」。（Facebook／爆廢公社）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】