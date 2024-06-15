車禍後「低胸緊身裙」美女指揮交通爆紅 本尊IG曝光 衣着更火辣
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
台灣高速公路2號西向南桃園路段13日上午發生翻車事故，一名穿著高衩裙裝的辣妹看到後下車幫忙指揮後方來車，等到救護車來才離離去，引起網友討論。
【相關圖輯】台灣最美的風景是人！車禍後「低胸緊身裙」辣妹下車指揮交通爆紅
點圖放大看更多涉事影片截圖：
+12
事後被查出辣妹是從事模特兒行業的女模張舒晴，她13日傍晚發文「只是舉手之勞幫一位需要協助的民眾而已」。
而張舒晴熱心助人網友熱論，但卻引人關注她容貌變化，挖出她舊照與今對比覺得不太一樣，暗指她整容。
她則於社群限動分享小學、中學時期的照片，證明沒有整。
張舒晴還曬出私訊對話，坦承以前真的不會打扮，被朋友虧說「以前像路人」，不過她也說自己女大18變，是因為會打扮而改變。
點圖放大看更多張舒晴IG照片：
+26
此外，張舒晴熱心助人網讚「人美心善」，不過不少網友也提醒當人肉警示有危險，應該要置放三角標誌，提醒來車前方有事故，人則要找安全的地方待著。
影片中張舒晴位置靠中央分隔島，但另一位女子明顯仍站在車道上，相當危險。
【延伸閱讀】電單車遭房車撞翻 見仙氣露肩女司機秒消氣 網民：內心也車禍了
點圖放大瀏覽：
+21
【延伸閱讀】超誇張「層層疊」車禍現場迷你裙美女意外成焦點 本尊現身報平安
點圖放大瀏覽：
+12
訪台日本旅客數字激減 神戶美女揭恐怖經歷：差點被電單車撞死重機女網紅車禍亡 拋飛近百米遺體掛護欄死狀恐怖 車友竟即失聯電單車女網紅「頭哥」隧道自撞慘死 雙腿血肉模糊 死前影像曝光台美女主播驚傳毀容 騎單車下坡失速自摔 駭人傷勢曝光面目全非「保時捷女神」大膽衣着再惹議 竟穿這樣開車 前科更誇張炫富女酒後駕跑車撞死人遭起訴 被踢爆誘騙台人到柬埔寨從事詐騙
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】