剛買新款電動車 女司機發動後一踩油門「直接撞死外婆」崩潰痛哭
撰文：ETtoday
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買了新車以後，通常都要花一段時間來好好熟悉。
江蘇常州一名女司機近日剛買新車，沒想到因為不熟車子的性能，剛發動就直接撞上外婆，導致外婆傷重身亡，女司機也因此面臨刑事責任。
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綜合陸媒報導，這名女司機近日剛買了新款的電動車，沒想到14日在自家庭院駕車時，疑似因為不熟性能，才剛發動車輛，一起步就不受控制向前衝，撞上了正在院子摘菜的外婆。
由於衝擊力相當大，女司機撞上外婆以後，接著又帶著外婆衝撞牆面，嚇得她立即衝下車，不斷大聲哭喊「外婆」，並且打電話叫救護車，趕緊將外婆送去醫院搶救。
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如今有消息傳出，女司機的外婆因為傷勢過重，搶救無效身亡。
對此，北京市京師律師事務所的律師秦明表示，女司機涉嫌交通肇事罪、過失致人死亡罪，若是取得被害人家屬的諒解，或有其他從輕或減輕的情節，有可能判處緩刑，或是免於刑事處罰。
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