臨時實行交通管制　多班飛往福州機場航班備降溫州廈門

10月21日，多班原定飛往福州長樂國際機場的航班，備降至溫州機場和廈門機場。

福州長樂國際機場回應稱，目前福州機場天氣正常，因臨時實行交通管制，多班航班備降附近其他機場。



《紅星新聞》報道，10月21日下午，多位用戶收到航班追蹤App「飛常準」的消息，稱多班從無錫、大連、北京等地飛往福州長樂國際機場的航班在空中盤旋後，備降至附近的溫州機場和廈門機場，備降原因暫不明。

10月21日，不少網民反映稱，多個飛往福州機場的航班備降廈門機場。（微博＠捌啦把拔吧）

10月21日，不少網民反映稱，多個飛往福州機場的航班備降廈門機場。（微博＠捌啦把拔吧）

10月21日，不少網民反映稱，多個飛往福州機場的航班備降廈門機場。（微博＠筱宓楓XIAXIA）

10月21日下午2時50分，「飛常準」App顯示，福州長樂國際機場小面積延誤，19個進港航班備降，多個出港航班延誤。

10月21日，多班原定飛往福州長樂國際機場的航班，備降至溫州機場和廈門機場。（紅星新聞）

福州長樂國際機場工作人員介紹，目前福州機場天氣正常，因為臨時實行交通管制，確實有很多航班備降在溫州、廈門等附近機場。工作人員解釋，交通管制是交管部門為了避免飛機出現危險碰撞或距離過近，讓飛機有序起飛及降落的指令，以保證飛行安全。

另據《九派新聞》報道，福州長樂國際機場客服表示，一些航班備降或返航是因為流量控制導致，具體何時能恢復還不確定。