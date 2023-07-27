自己加料！男子口含曱甴敲詐店家3千元　警察搜身找到20幾隻曱甴

日前，北京一間餐廳有名男顧客聲稱吃到曱甴（內地稱：蟑螂），店家要退款被該男子拒絕，男子平靜地買單離開，卻在數小時後打電話來要求餐費的10倍、近3千元人民幣的賠償。



店家後仔細檢查蟑螂屍體，卻發現蟑螂疑似被炸過，由於該男子點的菜品是直接烹煮的，店家隨即報警，警方成功將男子抓捕後，在他的隨身物品中發現一罐蟑螂，他才坦承蟑螂是從老家買來，自己用開水煮過後，挑出外觀、品質好的先放入口中便於作案，警察調查時發現已有多家餐館「中招」。



內媒訪問受害店家，工作人員表示，當時男子稱他的菜裡出現曱甴，店員原先打算退還這頓飯的錢，男子卻相當淡定的正常買單離開。本以為事情就此落幕，男子卻在數小時後要求店家10倍餐費、近3千元賠償，協商後，店家與該男子決定以1千元人民幣外加一包中華菸和解。

店家後來發現曱甴疑似被炸過，懷疑有詐連忙報警。警方從他身上搜出20多隻曱甴，而男子也馬上認罪，坦言自己會用開水煮過後，再挑出外觀適合的來方便作案。據了解，男子在進入餐廳前，就先將選好的蟑螂含在嘴裡，挑選適合的時機敲詐店家。

該男子涉敲詐勒索罪

​《法治日報》律師專家庫成員、北京植德律師事務所合夥人肖瑩律師分析指出，敲詐勒索罪要求行為人使用脅迫手段，使對方產生恐懼心理，進而取得財物。根據《刑法》第274條的規定，敲詐勒索罪的入罪標準有「數額較大」和「多次」兩種。

敲詐勒索公私財物價值2,000元至5,000元以上的，屬於「數額較大」；2年內敲詐勒索3次以上屬於「多次」。

男子隨身攜帶的罐子李倒出20幾隻曱甴。(微博)

肖律師表示，「以北京市為例，敲詐勒索罪數額較大的標準為3,000元，數額巨大的標準為6萬元，數額特別巨大的標準為40萬元」，此案中男子陳某虛構吃出異物進而敲詐餐廳的行為若超過了3次，或者金額超過3000元，就涉嫌敲詐勒索罪。

此外，即使情節較輕也會罰款。根據《治安管理處罰法》第49條規定，盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財物的，處5日以上10日以下拘留，可以並處500元以下罰款；情節較重的，處10日以上15日以下拘留，可以並處1000元以下罰款。此外，若顧客的虛假索賠行為導致商家遭受經濟損失或名譽損害，商家也有權要求損害賠償。

網民點睇：

出口成蟑。

有這個狠勁兒和聰明勁兒幹啥不好……

真是個狠人，叫他來含廣東廣西的蟑螂。我給他5千含一次。

