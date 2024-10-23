有片｜四川48歲男搭訕被拒洩憤撞人 美女網紅凌晨馬路直播險被撞
撰文：盛昀
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內媒《瀟湘晨報》報道，近日，一位四川樂山的女主播在路邊直播時，一輛黑色寶馬車突然將其直播設備撞倒後揚長而去。據悉，肇事男司機因尋釁滋事，已被警方處以行政拘留10天並罰款500元（人民幣，下同）。
據此前報道，四川省樂山市一位網紅在路邊直播時，差點遭一輛私家車撞翻，而這輛車撞到她後便揚長離去。據了解，事發當天清晨，該肇事男子李某就被警方抓獲。目前，李某因尋釁滋事已被警方處以行政拘留10天並罰款500元。
48歲的肇事司機李某供述，自己前一天與朋友吵架故而心情煩悶，在開車途徑大道時，看見有人在此處直播，便上前與某女主播搭訕，遭到女主播同行人員勸阻，隨後雙方發生爭吵。李某駕車離去時，因覺得心中不快，便將另一名女主播王某的直播設備撞倒後駛離現場。
有網民指出女主播的直播地點也有問題：「馬路邊直播？就不處罰？」「兩方都要批評才對」。但也有人認為這是擺拍：「擺拍吸引眼球，但是估計搞大了隊友進去了。」
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