因停車糾紛被打骨折拒私了　傷者憂對方為公職人員或致辦案受干擾

內蒙古27歲的張女士，日前因店前停車問題與一對夫婦起爭執，遭對方毆打至骨折，構成輕傷一級。她拒絕對方提出的40萬元（人民幣，下同）私了要求，但她擔心涉事夫婦是公職人員，或導致案件辦理受到干擾。

警方表示，涉案兩人雖是公職人員，但已退休，此案已經刑事立案，有待檢察院批准逮捕。



《華商報大風新聞》報道，張女士是內蒙古自治區巴彥淖爾市人，母親在臨河區經營零售店，由於車位緊缺，附近商戶都不願有外來車輛長時間停泊在店門前。

9月15日上午8時許，張女士和母親到店時，發現店門外停了一輛黑色SUV，張母後來開車外出辦事至中午11時半回店時，發現黑色SUV仍未離開。不久後，張母發現一位男子疑似黑色SUV車主，便讓對方挪車，結果對方反駁「我憑啥給你挪車！」。

閉路電視畫面顯示，張母開車回到店門口，將車斜停路旁後便直入店內，當時黑色SUV車尾箱處有一名女子疑在打電話，旁邊有一名男子。張母走出店後讓該男子挪車，結果對方聲稱她開車差點刮蹭到位於車尾的女子，並質問「是你們家車位嗎？」。

黑色SUV一方的女子突然掌摑張母。（華商報大風新聞）

張母表示是自家車位後，張女士走出店外並擋在其母親身前。雙方爭論期間發生言語衝突，黑色SUV一方的女子突然掌摑張母，男子隨即動手。張女士和張母被拉扯踹打，鄰居見狀上前制止，將雙方拉開。

後來，張母情緒激動手持店掃把追打對方，掃把被男子奪下。鄰居再次將雙方拉開。張女士全程未還手，張母在被掌摑、毆打後有揮臂還擊動作。

張女士和張母被拉扯踹打。（華商報大風新聞）

事發後，張女士和母親均受傷，被送院救治。《診斷證明》顯示，張女士脛腓骨幹骨折（右，粉碎性）；腦外傷後綜合症。張母為頭部外傷後反應，頸部、胸部軟組織損傷。《鑑定意見通知書》顯示，認定張女士構成輕傷一級。10月20日，張女士接受手術治療。

張女士與母親在醫院錄口供後，有中間人表示以3萬元私了，但被他們拒絕。當晚，她從家人口中得知，施暴者男子尚某和女子楊某分別被行政拘留12天及10天。

張女士透露，施暴者被拘留期間，有中間人帶話稱，尚某為市場監管部門的幹部，楊某為電力部門的幹部。尚某結束拘留後，曾向張女士家人協商稱要花40萬元私了。

《診斷證明》顯示，張女士脛腓骨幹骨折（右，粉碎性）；腦外傷後綜合症。（華商報大風新聞）

張女士擔心涉事夫婦是公職人員，或導致案件辦理受到干擾。10月，她通過網絡平台投訴事件，引起關注後，警方以涉及到臨河區的輿情要求她刪除發帖，並稱紀委監委已介入調查，建議她等有關部門調查。

張女士解釋道，她聽說尚某和楊某雖然造成了她的輕傷一級，但還處於可刑拘和不可刑拘之間，她擔憂兩人得不到法律應有的處罰。

張女士被打成右脛腓骨幹粉碎性骨折，構成輕傷一級。（華商報大風新聞）

10月22日，一名自稱是警方工作人員向張女士稱，她在網上發布的閉路電視紀錄曾被剪輯，且公開了尚某和楊某的具體職務。目前，此案已經刑事立案，有待檢察院批准逮捕，但檢方一般對輕傷害案件不作批捕，「且尚某和楊某是主動投案的，你們雙方探討賠償，但沒協商下來」。

至於為何打人，該名工作人員稱，尚某認為張母開車差點碰撞到妻子楊某，本案事實層面上是清楚的，也有閉路電視畫面證實。他表示，涉案兩人雖是公職人員，但應該已經退休。案件正在辦理，具體細節不能透露。