大快朵頤！　老鼠後廚享用叉燒包　廣州陶陶居：食品已銷毀｜有片

網傳廣州陶陶居酒家某分店有老鼠爬上蒸籠吃叉燒包，但後廚無員工在場。

10月30日，陶陶居相關負責人回應稱，企業工作間食品及容器已全面銷毀，未來將進一步完善防鼠設施及完善細節管理，確保食品安全。



影片顯示，一隻老鼠在堆疊數層的蒸籠上吃叉燒包，蒸籠上有「陶陶居」「上下九」的字樣，目擊者邊拍片邊稱「牠吃得好開心」，有員工發現後通知點心部到場處理。

《DV現場》報道，爆料者表示，老鼠偷吃時沒有廚師在場，「啲廚師唔知去曬邊，叉燒包仲要打開放曬係到，作為消費者比較擔憂。知客用Call機（對講機）通知廚師，廚師就去處理啲包，但我就唔知老鼠有冇處理啦喎」。

廣州陶陶居酒家某分店有老鼠爬上蒸籠吃叉燒包。（影片截圖）

廣州陶陶居酒家某分店有老鼠爬上蒸籠吃叉燒包。（影片截圖）

《南方都市報》報道，陶陶居酒家回應稱，事發於10月29日晚上約8時，廣州陶陶居酒家第十甫總店。負責人稱，近年來陶陶居致力於實行明廚亮竈，目的是讓顧客看到手工傳承，以及監督後廚衛生。

針對這次偶發事件，企業工作間食品及容器已立即全面銷毀，工作間由專業消殺公司進行全面消殺；其次，企業立即組織專業人員全面檢查餐廳的各個區域，查找老鼠出現的原因和可能的進入途徑。

廣州陶陶居酒家第十甫總店。（攜程旅行）

該負責人稱，未來將進一步完善防鼠設施，封堵可能存在的建築漏洞，加固防鼠網、擋鼠板等設施，並進一步完善細節管理，確保食品安全，讓顧客放心，堅持將明廚亮竈工程推行下去，誠懇接受廣大市民的監督，堅持新鮮食材，現場製作。

荔灣區市場監督管理局表示，該局已派出執法人員前往陶陶居位於第十甫路的經營場所核查。經初步核查，該店證照齊全，網上反映情況基本屬實，荔灣區市場監督管理局已依法對當事人涉嫌食品安全違法行為立案調查。