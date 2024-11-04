有片│杭州馬拉松驚人失誤 人員指錯方向致跑手失冠痛失23萬獎金
撰文：朱加樟
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11月3日舉行的2024年杭州馬拉松全程男子組出現戲劇性一幕。在臨近終點前，現場工作人員在衝刺階段路線引導錯誤，導致原本處在第一的埃塞俄比亞選手被肯尼亞選手反超，無緣冠軍，埃塞俄比亞選手痛失折合港幣23.3萬的獎金。
從轉播畫面上顯示，在衝刺階段，原本穿白衫的埃塞俄比亞選手Tesfaye Deriba Ketema排在第一位，但由於現場工作人員的引導失誤，導致前兩名選手均跑錯路線，但第二名穿藍衫的肯尼亞選手Moses Kibet及時折返，最終領跑比賽，以2小時7分47秒的成績獲得第一名。
埃塞俄比亞選手Tesfaye Deriba Ketema則以2小時7分52秒的成績獲得第二名，兩者僅相差5秒。
埃塞俄比亞選手痛失23.3萬獎金
本屆杭州馬拉松全程男子組前三名的成績都打破了賽會紀錄。根據公開資料顯示，本次杭州馬拉松前三名如果打破賽會紀錄的話，獎金將分別增至：54000美元、24000美元、12000美元。
因此，肯尼亞選手Moses Kibet可獲得54000美元（折合41.9萬港幣），埃塞俄比亞選手則獲得24000美元（折合18.6萬港幣）。
因為賽會工作人員的低級失誤，原本該奪冠的埃塞俄比亞選手，就此痛失損失30000美元獎金（折合港幣23.3萬）。
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