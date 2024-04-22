一天舉辦50多場！內地力拚旅遊經濟瘋馬拉松　品牌看準｢腳｣上功夫

北京市近期發生的半馬「讓賽」風波引起關注。事實上，馬拉松賽已成為內地各地方創收來源之一，去年共有170多個城市舉辦了近700場馬拉松，參賽者逾600萬人次，僅21日一天就有50多場。



綜合《中新網》、《第一財經》等內媒報道，浙江寧波象山縣21日舉辦了2024年馬拉松大賽，賽場跑道沿著當地松蘭山海濱而設，以供1萬名跑友一路遠眺大海。當地居民說，「疫情結束後，家門口的馬拉松比賽越來越多」。

同日鳴槍的還有另外50多場馬拉松賽事，包括坐擁1.5萬名跑者的上海半程馬拉松、2.5萬名跑者的青島馬拉松等，約50萬人同日開跑。

據中國田徑協會數據，去年國內各地共舉辦699場馬拉松，總參賽人次逾605萬；今年第一季就已有至少250萬人次體驗半馬或全馬。

報道表示，爭相「跑馬」，離不開賽事帶來的高收入。除了政府補貼、報名費和周邊產品，賽事普遍都會有不菲贊助費。更有消息指出，賽事冠名類贊助商報價約在3000萬元（人民幣，下同），去年的北京馬拉松、上海馬拉松就分別擁有16和19家贊助商。

《第一財經》報道即稱，在2022年11月舉辦的杭州馬拉松上，有一名選手前後換了三個運動品牌的裝備，最終成績跑進了2小時50分。賽後，他將自己的抖音帳號名字從「步行者」改成「杭馬248號選手」。這位248號選手後來在抖音裡說，自己那麼做是因為品牌方給了裝備贊助，既然拿了對方的「贊助」，那麼都得展示一下。

此外，再悅跑圈發布的《2023上海馬拉松大數據報告》顯示，2023年北馬賽事上，近7成「破三」（指全程在三個小時內完成）跑者在比賽日選擇國產跑鞋。其中特步跑鞋占比35.6%，而在2022年北馬上，特步跑鞋佔有率僅為4.6%。在對所有完賽選手的比賽日鞋款統計中，全域佔比資料，特步跑鞋超過nike，以28.1%居榜首。

而在2023年的廈門馬拉松前，幾個非頭部的國產品牌們更是早早拉開自己戰隊的招募大戰。諸如鴻星爾克、中喬體育、361°和特步在賽前都給出極為豐厚的條件和獎勵。最終的結果也很明顯，悅跑圈數據顯示，「破三」跑者中25.7%穿鴻星爾克，僅次於主贊助商特步，而2022年的廈馬，只有2.8%的「破三」跑者穿鴻星爾克。

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賽事背後的城市經濟效益更為龐大。攜家帶眷從外地趕至參賽的跑友們會直接帶動城市餐飲、住宿、景區、交通等。例如今年3月舉辦的無錫馬拉松，估算產生的經濟效應約6214萬元，其中餐飲、住宿帶來的經濟效益分別達2663萬元和2441萬元。

報道進一步提到，作為拚旅遊經濟的手段，馬拉松賽場已延伸至四、五線縣城，但擴張太快導致亂象頻發，例如隨著賽事規模擴張，部分城市接待能力有限、經驗不足的問題也逐漸曝露，不少比賽都曾出現安全風險、補給物資缺乏、組織流程混亂、轉賣參賽資格、代跑等亂象。

2023年大連馬拉松最後2分鐘衝刺階段，內地選手尹順金就出現遭賽事車輛攔阻、被逼繞路情況，最後只得到第7名；山東臨沂馬拉松賽也發生冠軍選手衝終點線時，被拉線員用布條阻擋事件。