滬女赴瑞士安樂死　老父：不接受也要接受　年輕人一定要愛惜生命

近日上海43歲女網紅「沙白」（真名鄭豐）與有「不死的癌症」之稱的紅斑狼瘡鬥爭20多年後，作出前往瑞士進行安樂死的決定，引發內地社會廣大討論。沙白78歲的父親接受《鳳凰網》採訪，證實女兒已在瑞士「安詳離世」，又就事件作出回應，形容自己「不接受也要接受」，又透露女兒生前為他安排去美國旅遊散心。



沙白在生命的最後幾天時光，用影片記錄自己的生活。（網上圖片）

沙白與她的爸爸。（影片截圖）

沙白。（影片截圖）

沙白與她的爸爸。（影片截圖）

《鳳凰網》11日報道，沙白的父親鄭先生向《鳳凰網》談起女兒最後的選擇，表示「不接受也要接受，她認定的事情要做，你沒辦法改變她，再講她身體確實是很痛苦了，在這個階段如果不走這條路，就是在病痛當中、痛苦當中過世的。那麼她願意選擇這種相對來講體面的，沒痛苦的離開，就選擇這條道路了」。

鄭先生稱，「如果我不陪她去，她自己也要去。我陪她的話，路上稍微好受一點」。

沙白曾擅自拒絕規範治療，又曾不聽醫囑去曬太陽，例如旅遊去新西蘭曬太陽。鄭先生坦白稱，「她（沙白）確實不太愛惜自己的身體，所以說這一切都是命裡安排好的，沒辦法。健康比什麼都重要，健康沒了，什麼都沒了，你說對嗎？」

鄭先生又稱，「她（沙白）不肯接受我們對她任何一點的批評，她經濟獨立，也不和我們住在一起，沒有辦法阻止她。珍惜生命要靠自己的，這件事情靠外來的（力量）珍惜，好像蠻難做到的。」

沙白在影片中豁達優雅。（影片截圖）

鄭先生形容，女兒的決定對妻子來說是非常殘酷的打擊，「還有什麼比這個更大的打擊？」

對於網絡上議論紛紛，鄭先生稱，「小孩都走掉了，你說我壞也好、好也好，都和我渾身不搭界了」，又稱妻子「不上網，（不然）看到網上這些肯定要氣得嘔血」。

鄭先生批評，「網絡上面瞎說的人很多，沒人阻止。他們不想想，我們已經經歷了一場痛苦了，再來傷害我們有什麼意義嗎？」

「一定要愛惜生命」

被問及「您有什麼話想跟年輕人說」，鄭先生說：「什麼吵吵鬧鬧都是小事情，身體保重是最重要的。只要有個好身體，鈔票多點少點又怎麼樣呢？鈔票少就少吃點在家裡，鈔票多就玩玩。身體好著，情緒開朗；如果身體不好了，誰也救不了你，誰也幫不了你。」又稱「一定要愛惜生命，生命比什麼都重要。」

生前為老父安排美國旅遊

鄭先生又透露，再過幾天，他將啟程去美國旅行，那是沙白生前最後一次為他安排旅遊，預付了全部旅費，希望他能出去散散心。

沙白個人帳號的頭像已由彩色變成黑白。（影片截圖）

沙白向觀眾展示了她帶走的三樣東西，一條項鏈、一本書、還有爸爸送的圍巾。（影片截圖）

沙白。（影片截圖）

沙白在影片中豁達優雅。（影片截圖）

據早前報道，沙白在20歲時被診斷出紅斑狼瘡，這種被稱為「不死的癌症」的慢性病，時刻折磨着她的身體。到今年為止已經發病7次，並導致了腎衰竭。每周需要進行3次、每次5到6小時的腎透析。據悉，紅斑狼瘡會導致身體免疫系統自我攻擊，且不易根治、需長期治療。

陪同沙白一同去瑞士的是她的爸爸，在此前的一段影片中，沙白細數從幼稚園開始，她得到了哪些人的愛，得到了哪些幫助，說得最多的也是她的爸爸。而對於女兒的決定，沙白的爸爸也花了很長的時間接受，最後才說，「去吧，我們去吧，爸爸愛你，支持你，確實沒有必要承受這種無謂的痛苦。」