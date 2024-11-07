河南醫院爆炸致62歲醫生遇難　衛健委：與家屬商討880萬賠償事宜

綜合內媒報道，11月2日，河南周口市鹿邑縣中醫院醫院內的一鍋爐房爆炸，導致該院一名62歲的精神科醫生在值班時被炸不幸身亡，另有兩人受傷。醫院負責人表示，已成立由多部門組成的聯合工作組，對事件進行處理。



網傳圖片中，家屬手捧遺像在醫院門口哭訴，希望醫院能夠追責處理。有消息稱，事故因醫院天然氣鍋爐房發生天然氣泄漏導致。

11月2日下午3時左右，維修人員在維修失敗後離開鍋爐房，但未對持續發出的警報進行處理，亦未設置隔離帶。當日下午4時20分，鍋爐房發生劇烈爆炸，導致1死2輕傷。遇難醫生在該院工作多年，是一名擁有50多年黨齡的專業軍人。

鹿邑縣衛生健康委員會負責人回應事件表示，「爆炸過之後，送醫之後死亡的，其他人就是很小的擦傷，沒有什麼事。」至於是否為鍋爐爆炸，該負責人稱，還需等待調查結果。衛健委負責人還稱，目前正在與家屬商討賠償事宜，「家屬的所求非常高，一直在談這個事，大概是880萬元（人民幣）。」