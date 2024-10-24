內地女「廁所自焚」輕生不成反害慘鄰居　多戶馬桶及下水道被炸裂

遼寧省東港市的一名孫姓女子因不堪生活壓力，買來汽油試圖在自家廁所輕生，所幸未能成功。



但因汽油燃燒引發大火導致同社區的天然氣管道遭破壞，多戶下水道口及馬桶被炸壞。

遼寧孫姓女子在自家廁所點火試圖輕生，卻導致多戶下水道口及馬桶被炸壞。（微博@星視頻）

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據陸媒《星視頻》23日報導，今年1月，孫姓女子事先購買了30升汽油拿到東港市家中，將部分汽油倒在廁所的地面與洗衣機上，點燃汽油燃燒，經鄰居發現後其才將火勢撲滅。

據悉，由於該社區裝有天然氣管道，且有多戶人家使用天然氣，燃燒汽油流入下水管道後，導致同社區多家住戶下水道口及馬桶崩開，社區門口多處下水道人孔蓋、水泥管爆裂。

10月23日，遼寧省丹東市中級法院判處孫姓女子犯縱火罪，獲刑3年6個月。

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美國直播主丹妮在進行「色情廚房」的拍攝時，不慎引發火災。（X@FearedBuck）

美國直播主丹妮在進行「色情廚房」的拍攝時，不慎引發火災。（X@FearedBuck）

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這一離奇的新聞登上微博熱搜後，被大陸國務院應急管理部官方微博轉發，指出城市下水道的有機代謝可能產生大量可燃性氣體，一旦遇到明火，極易爆炸，呼籲民眾不要向廁所下水道、地下管線、井窖、化糞池等地投放火種，以免發生悲劇。

孫姓女子的危險行為亦遭到大陸網友吐槽：

「要是鄰居沒發現，不是要燒掉一棟樓，帶走幾個人？」

「跟扔磚頭的有什麼區別？」

「生活壓力再大也別玩火啊姐姐」

「載入屎廁（史冊）」



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哥倫比亞餐廳女舞者勞拉被其他舞者手中的火把點燃了裙子，瞬間被火焰吞噬。（X@Laura Villamil）

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】