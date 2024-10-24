內地女「廁所自焚」輕生不成反害慘鄰居 多戶馬桶及下水道被炸裂
撰文：中天新聞網
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遼寧省東港市的一名孫姓女子因不堪生活壓力，買來汽油試圖在自家廁所輕生，所幸未能成功。
但因汽油燃燒引發大火導致同社區的天然氣管道遭破壞，多戶下水道口及馬桶被炸壞。
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據陸媒《星視頻》23日報導，今年1月，孫姓女子事先購買了30升汽油拿到東港市家中，將部分汽油倒在廁所的地面與洗衣機上，點燃汽油燃燒，經鄰居發現後其才將火勢撲滅。
據悉，由於該社區裝有天然氣管道，且有多戶人家使用天然氣，燃燒汽油流入下水管道後，導致同社區多家住戶下水道口及馬桶崩開，社區門口多處下水道人孔蓋、水泥管爆裂。
10月23日，遼寧省丹東市中級法院判處孫姓女子犯縱火罪，獲刑3年6個月。
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這一離奇的新聞登上微博熱搜後，被大陸國務院應急管理部官方微博轉發，指出城市下水道的有機代謝可能產生大量可燃性氣體，一旦遇到明火，極易爆炸，呼籲民眾不要向廁所下水道、地下管線、井窖、化糞池等地投放火種，以免發生悲劇。
孫姓女子的危險行為亦遭到大陸網友吐槽：
「要是鄰居沒發現，不是要燒掉一棟樓，帶走幾個人？」
「跟扔磚頭的有什麼區別？」
「生活壓力再大也別玩火啊姐姐」
「載入屎廁（史冊）」
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