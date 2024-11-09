海南女食河豚中毒全身發麻兼嘔血　商家指來源正規待調查確認

周五（8日）晚，有網友在社交媒體上爆料，稱在海南海口市的吾記順味順德菜（上邦百匯城店）用餐後出現中毒症狀，其曾進食河豚，質疑該該餐廳在處理河豚時的操作不當。商家則回應指，原因有待確認，強調河豚來源正規。



卞女士表示，她在周三（6日）晚上光顧該餐廳，點了一份河豚，還包括河豚刺身。她懷疑其中毒症狀與所食用的河豚有關。就診材料顯示，她被臨床診斷為河豚中毒。

卞女士被臨床診斷為河豚中毒。（瀟湘晨報）

她在周三晚上光顧該餐廳，點了一份河豚，還包括河豚刺身。（瀟湘晨報）

卞女士描述，中毒後，她出現頭暈、噁心、嘔吐等症狀，並感到舌頭、喉嚨、氣道和手指麻木，甚至出現了嘔血和便血的情況。醫生建議她連續觀察三天，目前觀察期尚未結束。她又提到，當晚快12點時已回家靜養，卻接到了餐廳老板的電話，要求她去醫院商討。

中毒後，她出現頭暈、噁心、嘔吐等症狀，並感到舌頭、喉嚨、氣道和手指麻木，甚至出現了嘔血和便血的情況。（瀟湘晨報）

卞女士稱自己不會說謊，又指遭到惡意抹黑。（瀟湘晨報）

餐廳林姓主管確認了事件的發生，但強調顧客的中毒症狀是否由餐廳的河豚引起，仍需進一步確認。據悉，餐廳已為卞女士墊付醫藥費。林主管強調，餐廳的河豚來自合法的養殖場，並附有檢測證明，僅售賣河豚肉和皮。此外，餐廳已購買食品安全相關保險，並在事件發生後與保險公司積極處理卞女士的訴求，然而卞女士已退出相關的微信群。

截至周六（9日），當地生活平台顯示，該餐廳的河豚套餐仍在正常銷售。