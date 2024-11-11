雙11｜Ralph Lauren退貨率95%慘成｢湊單神器｣　消費者稱拒背鍋

內媒《瀟湘晨報》報道，昨日（11月10日），奢侈服裝品牌拉夫勞倫（Ralph Lauren）退貨率達到95%衝上熱搜第一。據悉，因淘寶與天貓雙十一活動需要達到一定金額才能有折扣，所以許多消費者使用Ralph Lauren的產品湊單，事件引發爭議。



Ralph Lauren被爆退貨率95%慘成湊單神器。（@江南晚報）

Ralph Lauren被爆退貨率95%慘成湊單神器。（@江南晚報）

《瀟湘晨報》報道，有消息稱，在天貓與淘寶平台「雙十一」活動期間，拉夫勞倫商品交易總額超過了16億元（人民幣，下同），但退貨率卻達到95%。

一位消費者表示，她要買的商品約1000元，但平台消費券要求滿5000元才能優惠400元，於是她將拉夫勞倫一件售價4000元的女裝加入購物車一起結算，湊單成功後再選擇退款。

Ralph Lauren被爆退貨率95%慘成湊單神器。（網絡圖片）

Ralph Lauren被爆退貨率95%慘成湊單神器。（@科技傑克）

據此前報道，「雙十一」 第一波尾款期間，拉夫勞倫官方旗艦店的商品突然被大量搶購。售價1980元的針織衫都有數千人加購。到最後一小時，甚至連270元一雙的襪子都顯示售罄。而拉夫勞倫並不是唯一的「受害者」，優衣庫也曾因退款用戶激增，一度關停了極速退款通道。

淘寶客服回應稱已注意到此次的湊單退貨情況，而針對商鋪在退貨過程中造成的損失，拉夫勞倫客服稱將與物流公司或平台尋求解決。

2024年11月11日，浙江省湖州市長興縣物流園區一家快遞企業，全自動分揀流水線高速運轉。（視覺中國）

湊單退款惹議

湊單退款事件引發爭議，有消費者表示原因是雙十一的規則越來越複雜：「不想湊單那就直降啊，退貨率絕對大大下降」「現在雙十一總是搞得花里胡哨的，不如以前直接半價」「說那麼多，不就是平台搞事情把矛盾推給消費者和平台上的商戶嗎？」

2024年11月11日，浙江省湖州市長興縣物流園區一家快遞企業，全自動分揀流水線高速運轉。（視覺中國）

也有人認為此舉會給商家帶來困擾：「話雖如此，但還是會給商家造成不小的困擾。」「實際上就是被薅羊毛了，最後成本全是商家承擔。」

有業內人士分析指，先湊再退雖然提高了大促期間的成交額，讓成交數字非常輝煌漂亮，但實際上不僅用戶疲憊，被選擇為「湊單神器」的商家也受到了傷害。