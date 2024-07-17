曾登央視　34歲網紅畫家肝衰竭亡　妻子欲賣200米長畫籌錢未如願

撰文：中天新聞網
出版：更新：

四川一名曾登上央視的網紅畫家翟雲川，因為肝衰竭在16日下午離世，終年34歲。

其妻子透露，為了籌錢支付龐大的醫藥費，本來欲將丈夫所畫之一幅200米長卷畫出售，但未能如願。

四川一名曾登上央視的網紅畫家翟雲川，因為肝衰竭在16日下午離世，終年34歲。（微博影片截圖）
四川一名曾登上央視的網紅畫家翟雲川，因為肝衰竭在16日下午離世，終年34歲。（微博影片截圖）
四川一名曾登上央視的網紅畫家翟雲川，因為肝衰竭在16日下午離世，終年34歲。（微博影片截圖）

憑200米長畫作登央視節目　點圖放大看看：

+18

翟雲川出生於1990年，從小就對繪畫產生興趣，13歲時因家庭變故，他選擇輟學並隨母親到了福建。

14歲時翟雲川拜美術畫家宋友平為師，開始學習國畫。

80後紮根廣州小洲村13年　憑「畫鴨仔」成全國矚目畫壇新星女體與蔬果結合的夢幻美感　90後美女攝影師靠另類自拍闖出一片天日插畫師創造超溫馴巨大動物陪伴孤單的心　比賣萌小動物更治癒

2006年，出師後的他迫於生計，先後到多個建築工地做工，但他從未放棄對繪畫的熱愛，晚上回到宿舍將被子掀開，床板就成為了他的畫板。

最後翟雲川決定瞞著家人，毅然決然離開了建築工地，重拾兒時的夢想繪畫。

【延伸閱讀】靜看你醒來的幸福　韓插畫家分享最平凡卻感動無數人的新婚生活

【延伸閱讀】靜看你醒來的幸福　韓插畫家分享最平凡卻感動無數人的新婚生活

點圖放大瀏覽：

+39

翟雲川買了畫筆和背包、帳篷等生活必需品，開啟他「畫遍大陸」的繪畫旅程，從深圳灣大橋開始，朝著家鄉遂寧的方向邊走邊畫，每到一座城市和鄉村，便將看到的美景用畫筆記錄下來，足跡相繼踏遍了170多個城市。

今年1月，他曾帶著自己創作的200米長卷作品《長江萬里圖》登上了央視《詩畫中國》節目。

不過就在翟雲川將興趣結合工作，並小有知名度後，卻在2023年檢查出肝功能不全、肝衰竭。

原本經治療狀況已得到緩解，但在今年7月又因病倒下，5日被醫院診斷出患有慢加急性肝衰竭，發出病危通知書。

【延伸閱讀】「中國畫壇金城武」爆紅卻全靠實力　被譽將木顏色筆畫至神的境界

【延伸閱讀】「中國畫壇金城武」爆紅卻全靠實力　被譽將木顏色筆畫至神的境界

點圖放大瀏覽：

+26

為了籌錢支付移植肝臟的費用，翟雲川的妻子打算將《長江萬里圖》公開販售，並發起愛心募捐，雖然收到了各方善心人士的小額捐款，但長卷畫未能如願找到買家，一直到翟雲川去世前的一天，其家人都還在持續更新他的近況。

從照片中可看到，翟雲川已經陷入昏迷，整個人也顯得特別憔悴，皮膚暗黃無光澤，身上是密密麻麻的醫療儀器。

從照片中可看到，翟雲川已經陷入昏迷，整個人也顯得特別憔悴，皮膚暗黃無光澤，身上是密密麻麻的醫療儀器。（新黃河）

死訊曝光後許多藝術界人士紛紛致哀，翟雲川的妻子表示，將於18日在老家為丈夫舉行葬禮。

山西女8歲全癱　臥床30餘年　卻憑超人毅力以畫筆創造最感人童話「詭異藍兔」畫師背景超狂　金庸同事黃霑好友　猴年郵票炒至天價神還原爆紅「口罩貓」　日本手作達人因一個機緣決定無私義助武漢杭州爸爸將4歲女兒塗鴉化成畫作意外大賣　最貴賣到6666元一幅避孕套廣告「不一定那樣」　岡本用「最清雅藝術」展現超薄與潤滑絕對意想不到　「日本手作狂人」將膠鴨玩具與衣夾變成「超人」

延伸閱讀：

影/盧溝橋事變「親歷者」鄭福來逝世！曾與馬英九同框　籲「銘記歷史」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

畫家
名人逝世
文化藝術
藝術
藝術創作
藝術家
熱話
網紅
中天新聞網