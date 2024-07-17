曾登央視　34歲網紅畫家肝衰竭亡　妻子欲賣200米長畫籌錢未如願

四川一名曾登上央視的網紅畫家翟雲川，因為肝衰竭在16日下午離世，終年34歲。



其妻子透露，為了籌錢支付龐大的醫藥費，本來欲將丈夫所畫之一幅200米長卷畫出售，但未能如願。

四川一名曾登上央視的網紅畫家翟雲川，因為肝衰竭在16日下午離世，終年34歲。（微博影片截圖）

四川一名曾登上央視的網紅畫家翟雲川，因為肝衰竭在16日下午離世，終年34歲。（微博影片截圖）

四川一名曾登上央視的網紅畫家翟雲川，因為肝衰竭在16日下午離世，終年34歲。（微博影片截圖）

憑200米長畫作登央視節目 點圖放大看看：

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翟雲川出生於1990年，從小就對繪畫產生興趣，13歲時因家庭變故，他選擇輟學並隨母親到了福建。

14歲時翟雲川拜美術畫家宋友平為師，開始學習國畫。

2006年，出師後的他迫於生計，先後到多個建築工地做工，但他從未放棄對繪畫的熱愛，晚上回到宿舍將被子掀開，床板就成為了他的畫板。

最後翟雲川決定瞞著家人，毅然決然離開了建築工地，重拾兒時的夢想繪畫。

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翟雲川買了畫筆和背包、帳篷等生活必需品，開啟他「畫遍大陸」的繪畫旅程，從深圳灣大橋開始，朝著家鄉遂寧的方向邊走邊畫，每到一座城市和鄉村，便將看到的美景用畫筆記錄下來，足跡相繼踏遍了170多個城市。

今年1月，他曾帶著自己創作的200米長卷作品《長江萬里圖》登上了央視《詩畫中國》節目。

不過就在翟雲川將興趣結合工作，並小有知名度後，卻在2023年檢查出肝功能不全、肝衰竭。

原本經治療狀況已得到緩解，但在今年7月又因病倒下，5日被醫院診斷出患有慢加急性肝衰竭，發出病危通知書。

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為了籌錢支付移植肝臟的費用，翟雲川的妻子打算將《長江萬里圖》公開販售，並發起愛心募捐，雖然收到了各方善心人士的小額捐款，但長卷畫未能如願找到買家，一直到翟雲川去世前的一天，其家人都還在持續更新他的近況。

從照片中可看到，翟雲川已經陷入昏迷，整個人也顯得特別憔悴，皮膚暗黃無光澤，身上是密密麻麻的醫療儀器。

從照片中可看到，翟雲川已經陷入昏迷，整個人也顯得特別憔悴，皮膚暗黃無光澤，身上是密密麻麻的醫療儀器。（新黃河）

死訊曝光後許多藝術界人士紛紛致哀，翟雲川的妻子表示，將於18日在老家為丈夫舉行葬禮。

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