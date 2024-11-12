有片｜新疆沙漠發現瀕危物種長耳跳鼠 網民驚訝似足比卡超
撰文：盛昀
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《央視新聞》報道，新疆塔克拉瑪干沙漠的綠色阻沙防護帶各類植被長勢良好，引來了一批野生動物，包括長耳跳鼠，赤狐，鵝喉羚等等。
《央視新聞》報道，在新疆塔克拉瑪干沙漠，中國人建了一條綠色阻沙防護帶。麥草方格、梭梭樹、紅柳等植被長勢良好，引來了一批野生動物。
據《中新網》今年9月報道，新疆柯坪縣的攝影愛好者在當地紅沙漠景區，拍攝到了世界瀕危滅絕動物長耳跳鼠。
據介紹，長耳跳鼠非常稀有，已被列入《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》。長耳跳鼠大多喜歡在夜間活動，主要生存在沙漠環境之中，以昆蟲為食，其後腿腳部充足的毛髮有利於在沙漠環境中跳躍，又被稱為「沙漠中的米老鼠」。
不少網民留言稱十分可愛，「有點可愛啊，蹦蹦躂躂的」「動畫角色既視感」，還曾有網民表示，長耳跳鼠「長得跟《寵物小精靈》的比卡超好像」。
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