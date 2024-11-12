成都女酒吧拗柴索償被拒　法院一審駁回起訴：受傷後果自行擔責

今年5月，四川成都市的蔣女士在酒吧消費後「拗柴」，要求酒吧賠償後遭拒。酒吧負責人認為，蔣女士出事時有喝酒，還穿了高跟鞋，且有舊傷，酒吧方面已墊付一半的醫藥費，算是盡了義務。

蔣女士認為，酒吧沒有明文規定不讓穿高跟鞋，且穿高跟鞋也不一定會導致受傷。由於雙方賠償未協商一致，她起訴至法院要求賠償2.4萬餘元（人民幣，下同）。此案一審被駁回，二審將於近日開庭。



蔣女士介紹，今年5月下旬某日，她獨自到成都金牛區一間酒吧消遣，從廁所步出時未注意有兩級台階，加之地面有積水，所以踩空，導致腳部扭傷。摔傷後，酒吧工作人員非但不主動打120急救電話，還要求她先結帳，直到她報警後才被送往醫院。由於腳部受傷，她在家休養了3個月。

蔣女士認為，自己沒有留意地上的積水及台階，對此意外負有一定責任，但根據《民法典》規定，酒吧作為服務場所的經營者，也應保持場所的細節服務，其未盡到安全保障義務，也應承擔一定的侵權責任。

蔣女士的左腳前踝及腳背受傷。（紅星新聞）

由於對後期醫藥費及賠償問題未協商一致，蔣女士將酒吧告上法庭，要求對方賠償2.4萬餘元，其中2.2萬是瑜伽行業每月7000多元的平均工資，其餘為醫療費、營養費等。

酒吧方在法庭上表示，蔣女士受傷並非酒吧的過錯，事發當晚場所內地面乾燥，不存地面有積水的情況，且對方沒有證據證明她受傷與酒吧有因果關係。

此外，蔣女士曾接受腳部手術，其在明知腳踝有舊傷的情況下仍穿著5至7厘米的高跟鞋飲酒，在行走過程中受傷是她的過錯。酒吧在廁所處張貼有安全標識，提醒顧客注意安全，出事後他們也陪顧客就診，出於人道主義為其墊付前期醫療費用，因此不應承擔額外的賠償。

蔣女士從廁所步出時「拗柴」受傷。（紅星新聞）

蔣女士穿高踭鞋從廁所步出時「拗柴」受傷。（紅星新聞）

蔣女士是瑜伽老師，2019年在備課時導致左外踝、後踝骨折、左下脛腓聯合分離，被認定為工傷，鑑定為9級傷殘。她介紹，此前是左腳後踝和外踝受傷，本次是左腳前踝及腳背受傷，幾年前的傷早就康復，她還時常跑步，也在正常工作。

酒吧負責人表示，他們不願與之協商，首先是對方要求的賠償金額過高，「我們墊付醫藥費就算已經盡到義務了」。負責人提到，雙方未協商一致，蔣女士竟在美團、大眾點評留下十幾條惡意差評，甚至到監管部門舉報酒吧賣假酒、聲稱消防有問題，酒吧因此拒絕與蔣女士溝通，等候法院判決。

成都大學附屬醫院的出院證明記載，蔣女士左足跟骨前外側撕脫性骨折、左踝內側三角韌帶、跟腓韌帶損傷、左足部軟組織損傷、左踝關節積液、左踝關節骨折術後。醫囑其休息3月，患肢需要繼續用石膏固定，出院後定期覆查。（紅星新聞）

金牛區法院認為，蔣女士作為具有完全民事行為能力人，是自身安全保障的第一責任人，應當盡到安全注意義務，尤其在酒吧這種特定場所，可能存在地面情況不明等情況，更應謹慎觀察通行。且在其受傷前就已飲酒，極可能導致自身判斷力和身體平衡能力下降的情況下，加之左踝部位存在骨傷舊傷，腳蹬5至7厘米高跟鞋，明顯未盡到應有的安全注意義務，讓其自身陷入風險中，應對受傷的後果自行擔責。

法院續指，酒吧在蔣女士受傷後撥打救助電話並墊付醫療費，已盡到積極幫助義務，因此一審駁回蔣女士的起訴。目前，蔣女士已提起上訴，二審將於近日開庭。