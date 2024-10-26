廣西景點玩漂流　女遊客撞岩石2顆牙齒斷掉　嘴唇「腫成孖潤腸」

玩漂流竟被撞得鼻青臉腫！



大陸廣西省一名25歲易姓女子，到當地一處景區玩漂流，卻不慎被周邊尖銳岩石撞斷兩顆牙，嘴唇也腫起來。

她控訴景區安全有疏失，雙方正透過警方協商醫藥費金額。

易姓女士前往廣西九龍潭漂流景區玩漂漂河發生意外。（微博影片截圖）

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《上游新聞》報道，這起事件發生於1日，易女前往廣西防城港市「九龍潭漂流景區」玩漂漂河，發生這起意外。

易女說，當時有一段很陡的俯衝坡道，但周邊都是突出的岩石，由於俯衝力道太猛，她不慎撞上岩石，導致兩顆牙被撞斷，嘴唇也腫起來。

根據照片顯示，她的口鼻不但腫起來，還掉了兩顆牙，血跡斑斑，就醫後用紗布貼起來，傷勢頗為嚴重。

易女火大表示:：

頭盔是發泡膠，護膝是布，出事地點90度直角坡，四周都是突出的岩石。沒有保護措施的加持，頭部撞擊石頭，牙齒撞擊石頭，上唇撞擊石頭。

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意外發生後，她痛批景區疏於維護顧客安全，景區方面則願意承擔醫療費用，但金額還在協商中。

景區說，遊客下場前，都會宣讀安全講解，要求遊客雙手扶好橡皮艇，但易女沒有按照講解操作。

但有網友透露，之前去玩也發生過類似情況：

那個坡很陡，我們下去立刻就翻了，朋友被壓在船底動彈不了，我游過去把朋友拖到一塊大石頭旁，她緩了好久才恢復。

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