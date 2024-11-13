山東19歲哥哥輟學打工照顧妹妹　舅舅：父母爺爺3年間相繼離世

近期，山東一名19歲男生發影片稱，父母患癌雙雙去世，他因為放心不下還在上小學妹妹，便輟學去打工全心照顧。影片引發網民關注，有網民心疼兄妹二人，希望他們好好生活，感歎哥哥年紀小小便背上了家庭的重擔，希望他能完成學業。



19歲的哥哥在社交平台帳號起名「小野子」，他在影片中分享了每日下班後去接妹妹放學的日常，會給妹妹買她喜愛的零食，回家做一頓簡單的面條妹妹也能吃得很開心。有時他也會想念故去的父母，給妹妹買媽媽喜愛的罐頭，但他說「或許妹妹想吃的不是罐頭」。

據九派新聞報道，19歲男孩的舅舅吳先生稱，兄妹兩的爺爺在前年離世，爸爸去年因癌症去世，媽媽近期又因乳腺癌轉移去世，現如今家中僅剩一個70多歲，還有些癡呆的奶奶。

舅舅表示，男生還沒考上學校時，家里就欠了醫院的錢，後來考上了，為了不給患病的媽媽增加負擔，就去找了份工作。「他沒錢，覺得上學再花錢，（一來）還要麻煩政府，（再者）他不放心妹妹。」

山東費縣民政局一工作人員表示，已經給上小學的妹妹申請了每月1800元的孤兒補助。政府一直在勸說哥哥，讓其回學校上學，也會提供學費補助。但因為哥哥上的是專科，他認為即使畢業也是打工，便提前退學。目前兄妹倆的舅舅簽訂了監護人協議，當地也有專門接收託管這類孩子的學校。

網民討論：



這才是大學裡真正應該拿助學金的人



掙錢好好把妹妹養大



別把妹妹寄樣在親戚家，容易受欺負



唉都19歲了畢業也沒多久雖然是打工有個大專畢業證找工作也比沒有的要容易一些



大專也比沒有文憑好，當地多多幫助下



一定要回去上學啊孩子有政府幫你會減輕一部分壓力等你學成了打工相對會輕鬆一些的

