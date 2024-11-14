山西清徐縣「天價」設仿真椰子樹、雕塑　中央點名通報後連夜拆除

山西太原市清徐縣花費過千萬（人民幣，下同），在縣政府辦公大樓附近的廣場，設置52棵仿真椰子樹及雕塑。11月12日，中央點名通報後，清徐縣政府連夜拆除假椰子樹。



11月12日，《新華社》報道，中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制辦公室會同中央紀委辦公廳，通報三宗整治形式主義為基層減負典型問題。其中，山西太原市清徐縣違規使用資金，維修政府辦公樓樓頂、建設廣場景觀小品。

通報顯示，清徐縣投資5.9億元建設縣城水系生態治理及城市停車場惠民工程。項目實施過程中，清徐縣違規將縣政府綜合辦公樓仿古屋頂及外立面塗裝、政府綜合辦公樓亮化工程等打包到縣城水系生態治理及城市停車場惠民工程中，實際形成支出1193萬元。

自媒體的宣傳影片可見，清徐縣人民廣場設置了多棵仿真椰子樹，還可見銀色蓮花雕塑。（華商報大風新聞）

同時，項目還在城市廣場建設多處景觀小品，包括一座銀色蓮花雕塑、一座景觀石、一處地雕、多棵仿真椰子樹，實際形成支出1305萬元。

此前航拍的影片顯示，清徐縣人民廣場共設置52棵仿真椰子樹，還可見銀色蓮花雕塑。自媒體此前以「不是三亞去不起，而是清徐更有性價比」宣傳過廣場上的仿真椰子樹。

自媒體的宣傳影片可見，清徐縣人民廣場設置了多棵仿真椰子樹，還可見銀色蓮花雕塑。（華商報大風新聞）

11月12日晚，有網民稱清徐縣人民廣場的椰子樹正在連夜拆除。

《正在新聞》報道，11月13日，有幾輛吊車正在仿真椰子樹拆除現場施工，縣政府左側的假椰子樹已拆除約5棵，其餘的假樹還未拆除，工人正拆除假樹上的裝飾品。廣場有工作人員提醒行人禁止通過。

當局連夜拆除清徐縣人民廣場的假椰子樹。（華商報大風新聞）

當局連夜拆除清徐縣人民廣場的假椰子樹。（華商報大風新聞）

《華商報大風新聞》報道，該廣場附近正是清徐縣政府辦公大樓。附近商戶透露，目前廣場上還剩幾棵仿真椰子樹，「應該拆了不少，比以前少了。今天下雨，可能剩下的不知道是不是還再拆」。

11月13日，有幾輛吊車正在仿真椰子樹拆除現場施工。（正在新聞）

11月13日，有幾輛吊車正在仿真椰子樹拆除現場施工。（正在新聞）