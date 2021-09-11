荊州1.7億關公像被爆再花1.5億搬遷　盤點那些一看難忘的巨型建築

古有關公大意失荊州，今有荊州大意失關公。前幾日，曾花1.7億建設成的「全球最大關公像」，竟被曝將再花1.55億搬遷。一拆一建，3億多說沒就沒。被卸掉頭部的關公，在航拍鏡頭下顯得尤為壯觀，偌大一個無頭關公威風凜凜地提著青龍偃月刀，也莫名覺得有點好笑。



巨型關公雕像為何要拆？違建雕塑如何成立？

原來啊，是因為這個巨型關公雕像太高了，違反了《荊州歷史文化名城保護規劃》有關規定，破壞了古城風貌和歷史文脈，所以得換個地方另起爐灶。關公像於2014年動工，基礎建設部分於2016年建成和試營業，但消防驗收一直未通過。這就是堂而皇之的「違法建設」。一拆一建，政績來了，GDP起來了，簡直雙贏！

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在建關公雕像之前，荊州當地想打「關公牌」發展旅遊，項目申請的是雕像基座建設，後期卻未經許可，投入1.7億餘元加建關公像，總高達57.3米。雕像所處的區位建築物最高限高24米，遠超限高。然而，誰曾想，擁有了這麼一座巨型雕塑的景區經營狀況卻一直不好，遊人寥寥。 「全球最大關公像」的背後，營業4年景區總收入不到1300萬元。花費了1.729億元，四年收入1300萬，要花53年才能收回成本！簡直就是賠了夫人又折兵！

這事兒鬧上了熱搜，荊州市也只能打臉回應。自己監督自己，想想就非常的激動，奈何取之盡錙銖，用之如泥沙？我估計還真沒有銅片，偷工減料肯定是鍍銅的。權力不能不作為，更不能濫作為。整件事，從計劃到施工到現在拆遷，已經成了一個大大的笑話和鬧劇，而這場劇，可是價格不菲。

盤點那些一看難忘的偉大建築

韓城的門面「鯉魚躍龍門」：你敢信，一個高速路出入口的景觀，能造價1.9億？在陝西省韓城，這個天價景觀叫「鯉魚躍龍門」。建設超大體量的假山跌瀑、人造水系及亮化工程，總投資1.9億元，其中，無實用功能的假山造價高達2000元/平方米。不出所料，這座天價景觀被責令整改，和如今的荊州關公如出一轍。更可笑的是，「鯉魚躍龍門」照搬照抄南方地區造景手法，與北方城市地理環境和整體風貌極不協調。脫離地方實際，盲目造景、投資過大、造價過高，總結一個字：俗！

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貴州省獨山縣的水司樓，是世界上最高最大最壯觀的水族建築，被稱為「天下第一水司樓」。這座建築高達99.9米，投資高達2.56億元，因多方原因停工多年，已經成為一座爛尾樓。它曾上榜建築暢言網評選的年度中國十大醜陋建築。上榜理由是「臆造鄉村文化景觀，濫用地方歷史符號，嚴重破壞自然景觀」。在收到整改通知前，這座爛尾樓還在做最後的掙扎，它搖身一變，變成了網紅的打卡點。但有網友反應，進入需要收取門票費，但進入景區後發現這裡竟然在施工，整個景區都被施工護欄圍住，無法拍照無法正常遊覽。隨後，整改方案一出，縣政府也只能立正罰站。它改名為「淨心谷大酒店」，希望還能拖動一些旅行業的發展吧！

其實諸如此類的案例還有更多，2010年，廣東肇慶將軍山上的巨型關公雕像被拆除；2014年，廣西柳州國內最高柳宗元銅像被拆除……這些項目開建、拆除的背後，是數以億萬計的錢就這樣白白浪費。

追求最大，到底是哪裡來的毛病

在諸多評論中，其中一個評論戳中了日站君。以上幾個反面教材，追求的無非就是最大，最多，我們的建築設計，難道已經發展出了一條特色的建築主義道路？比如這個經典案例：福祿壽大樓——建築界最大最具像的建築鼻祖。它曾以「最大具象建築」登上了世界吉尼斯紀錄，並獲得了吉尼斯最佳項目獎。它出自專業機構監理設計，並不是土老闆拍腦袋拍出來的。我們仔細看，壽星手裡的壽桃上甚至有兩個蟲眼，它是壽桃套房的窗戶，窗戶中間貼著四個大字：延年益壽。就像邯鄲的這顆巨型白菜，也是追求巨大的成果。要放大一顆白菜，這種設計思路也是匪夷所思。在普通人看來，可能其最大的藝術發揮，就是把個頭等比例放大。同樣以巨大且生動形象著稱的還有四川的五糧液大廈，這個建築讓人覺得在這裡面工作的人酒量都會很好。

最後，落實到審美角度，這些個建築既不美觀，也不彰顯地方特色，除了又大又耗錢，沒有任何用處。不知什麼時候，審醜也變成了一種流行文化，最大最強可不就是其一分支。在互聯網的營銷下，這些巨大的奇葩建築的設計目的，更多的不是出於審美，而是一種吸引人眼球的從眾心理。怪不得《烏合之眾》一書中所說：群體只會幹兩種事——錦上添花或落井下石。

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建築暢言網選出2020年第十一屆中國十大醜陋建築▼▼▼

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內地「醜」出國際的建築物層出不窮▼▼▼

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】