拆完至今未重建　湖北荊州57米高巨型關公像消失了？

曾花1.7億元（人民幣，下同）建成的「全球最大關公像」，2021年被指是違法建築需要拆除，並會遷移至荊州城區西北郊的點將台重建。事隔一年多，原址僅剩關公像的基座，但雕像重建工程仍未啟動。

4月28日，荊州市自然資源和規劃局工作人員透露，目前搬遷工程的具體情況待定，選址和工期後續可能有調整。



2016年6月，湖北荊州古城東南側的關公義園開園，對外宣稱為「荊州旅遊新地標」，高近58米的巨型關公雕像是景區內的核心建築和最大亮點。

2020年7月，傳媒揭發巨型關公雕像地基沉降。同年10月，住房和城鄉建設部通報稱，巨型關公雕像高達57.3米，違反《荊州歷史文化名城保護規劃》有關規定，破壞古城風貌和歷史文脈，責令其整改。

2020年12月，荊州市發展和改革局批覆的「關公雕像搬移工程」審核通過。 2021年9月，花1.7億元建成的關公雕像，又耗費1.55億元搬走。

巨型關公像由基座和雕像單體兩個部分組成，基座高10米，雕像單體高近48米。《紅星新聞》報道，原址僅剩關公像的基座，即建設方此前獲得過施工許可的合法建設項目；原本基座上的雕像，除了超過限定高度，還存在未批先建的情況。

目前，基座上殘留雕像單體拆除後留下的水泥構造，一簇簇鋼筋直接暴露在外。關公義園內的工作人員介紹，從2021年9月開始拆卸頭部，關公雕像直到2022年上半年才徹底拆除完畢。

基座上殘留雕像單體拆除後留下的水泥構造。（紅星新聞）

開園初期，荊州關公義園的門票價格一度高達120元、後調至40元。關公像被拆除後，公園已免費開放，大門口的售票亭已經棄用。

原巨型關公雕像下面的基座是一幢兩層建築，被開闢為「關公文化展示中心」。目前，關公文化展示中心的所有入口已經上鎖，不再對外開放。對於中心何時會開放，荊街運營公司的工作人員僅稱「短期內沒有開放計劃」。

2021年9月，正被拆除的巨型關公像西側，被定位為「三國文化街區」的荊街開工建設，並於去年「十一」期間開放營業。目前，關公義園與荊街兩區已經打通，「荊街廣場分區導覽圖」顯示，原關公義園區域範圍已經被囊括在荊街廣場範圍。

關公文化展示中心的所有入口已經上鎖。（紅星新聞）

2020年12月，湖北省電子招投標交易平台發布的《關公雕像搬移工程——像體銅片拆解及異地組裝項目報建公告》顯示，項目地點為荊州區點將台，建設（招標）內容為像體銅片拆除及異地安裝，總投資額4000萬元，預計發包時間為2020年12月31日。

點將台位於荊州市區西北郊，是歷史傳說中關羽點將練兵之地，距離關公義園約8公里。2021年9月，曾到點將台考察的當地官員透露，關公像的新址將建成公園，雕像底部的展廳則保留在關公義園。然而，關公像至今仍未開工重建。

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據湖北省投資項目在線審批監管平台的公示信息，關公雕像搬移工程的主要建設規模及內容提到，用地面積約50畝，除像體銅片拆除及異地安裝外，還包括像體內骨架拆除、原址基座及廣場修整、關公基座及像體骨架重建、新址廣場及景觀工程。項目總投資1.55億元。

有點將台附近的村民稱，不可能只建一個關公像，肯定還需要配套設施，建成一個景區，「目前沒有建關公像的消息，大概是因為沒有確定投資的事情」。

對於巨型關公像搬移工程的最新進展，4月28日，荊州市自然資源和規劃局的工作人員回應稱，選址和工期可能有調整，搬遷工程具體情況待定。