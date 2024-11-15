狂打4份工！23歲內地女為賺錢「每天只睡4小時」 月入曝光惹熱議
撰文：中天新聞網
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福建一名23歲女生為賺錢狂打4份工，一天只睡不到4小時，一年不到存了10萬元（人民幣，下同）。
她表示自己從小就喜歡存錢，而且這不是她存的第一個10萬。這一新聞登上熱搜後，令不少大陸網友感到心痛。
一個月能賺這個數 網民感心痛（點圖放大瀏覽）：
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據陸媒《錢江視頻》14日報道，23歲的王小姐來自大陸福建省廈門，她的全職工作是在餐飲店打工，每天凌晨5點半上班、下午5點半下班，有午休時間。
同時，她有2份兼職，分別在糖水舖和電影院，時間安排較為靈活。
此外，王小姐還有1份自媒體的工作，她會在正職工作的午休時間整理貨物和做直播，分享她擺攤要賣的東西，通常都安排在晚上。
為了同時做這4份工，王小姐需要每天凌晨4點起床，忙到晚上12點半左右睡覺，一個月的工作收入加起來約為10000元。
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王小姐在社群平台抖音上分享自己的打工日常後，已吸引到5.2萬粉絲。
在接受採訪時，她表示如果沒有去兼職，正職的月薪僅有2000元會活得更累：「工作就是為了賺錢。」
雖然她承認自己確實很累：
但你賺到了，再累一點也不會怎麼樣。
對此，不少大陸網友紛紛表示心痛：
「這麼拼，才10萬！」
「用健康身體換錢不划算啊妹妹……」
「身體真的吃得消嗎？」
也有人對她的勤勞表示欽佩，紛紛送上祝福：
「希望她能早日實現打一份工就有10000收入吧。」
「是個很勵志的女孩，點讚！」
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