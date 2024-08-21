英男入職內地企業2年「顏值暴跌」！受不了「這文化」寧放棄高薪

28歲的英國男子Jack在2022年入職內地一間知名互聯網公司，期間在社群平台上分享親身經歷，引發內地網友關注。不過目前他已離職，原因是無法接受「加班文化」。



2022年，入職前的Jack眼神清澈。（微博）

Jack在社群平台上分享自己兩年期間的變化。（微博 / @每日人物）

據內媒《每日人物》於8月20日報道，今年28歲的Jack來自英國的約克郡（Yorkshire），畢業於英國曼徹斯特大學（The University of Manchester），曾在北京師範大學做過一年交換生，太太是黑龍江省哈爾濱人，後者到英國留學時兩人墜入愛河，之後一起到中國定居。

Jack在2022年至2024年在內地某知名互聯網公司遊戲部門工作，從事本土化翻譯一職，但目前已離職，他表示接下來將和太太搬到她的老家哈爾濱生活。目前，Jack在內地社群平台「小紅書」上有1.2萬粉絲。

據報道，內地網友們將Jack的故事形容為「英國白男的中國大廠歷險記」：第一次在網絡上刷到他的帖子，他在大廠躊躇滿志，雖然疲憊，但全是收穫，成就感很足；第二次刷到他，面相已經變了，髮絲凌亂不說，目光都呆滯了，臉色灰暗得像個薯仔，他甚至用一個倒裝句做帖子的文案「太累了我」；第三次刷到，人已經離職，恢復自由，也恢復了時尚的外表，他舉着一杯咖啡，笑容重新浮現在臉上。

離職前後的Jack對比照。（微博）

Jack表示，他剛入職的時候特別開心，雖然很累，但是很有成就感，但隨着專案和職位的變化，加班越來越多，他覺得自己太累了，人也變醜了，有一次在社群平台「小紅書」上分享了一張自己打完網球之後很累的照片，意外收穫6000多個點讚，內地網友評論他「面相都變成中國人牛馬的面相了。」

Jack在接受採訪時分享了自己這2年的工作經歷，認為內地這間知名互聯網公司跟英國的互聯網公司、職場很不相同，除了高薪和福利，給他印象最深刻的還有加班、大廠黑話（互聯網行業內的特殊用語）、報告制度以及普遍的高壓力。他表示自己能理解中國的「內捲」，也知道自己的幸運，但不願因此被改變，表示「我沒有適應（加班）。我覺得這個事情（加班）不應該適應。」

報道稱，Jack的工作經歷令許多大陸上班族感到了一絲共情，但更多的是好笑，大家在他身上玩梗：「洋人來了就是洋牛馬。」「那不是牛馬，是牛排。」

Jack在社群平台上分享自己很累的照片，引發大陸網友熱議。（微博）

Jack在社群平台上分享自己的日常。（微博）

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