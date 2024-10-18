台女入院驚揭「我生小孩丟路邊」　警尋回男嬰時全裸發黑已氣絕

撰文：聯合新聞網
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台灣郭姓女子今（18日）凌晨赴高雄長庚就醫，醫生發現她身體怪異，下腹有血跡，郭驚吐「我剛生了一個小孩」，醫生追問嬰兒下落，郭稱丟在路邊。

警方獲報趕抵鳳山區瑞興路查證，發現全裸男嬰已死亡，身上還有臍帶。

郭已被警方帶回調查事發原因。

高雄28歲郭姓女子就醫驚揭「我剛生了小孩丟路邊」，警方趕赴現場發現男嬰全裸已死亡。（聯合新聞網授權使用）

據了解，28歲的郭姓女子今天凌晨到高雄長庚醫院就醫，因醫生發現郭女身體虛弱，下腹還有血跡，疑似剛生產完，卻不見嬰兒。

詢問郭女發生何事，郭悠悠吐出「我剛生了一個小孩」，醫護人員嚇到趕緊報警。

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警方根據郭女轉述，凌晨1點多前往丟棄嬰兒的瑞興路查證，抵達後，果真看見一名全裸男嬰在路邊，但未聽到男嬰哭泣聲音。

趨近一看，男嬰全裸全身發黑，已無氣息，身上留有血跡和臍帶。

警方目前已將丟棄男嬰的郭女帶回調查，釐清為何狠心將出生男嬰丟在路邊的原因。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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