內地36歲抗癌退役軍人網紅離世　彌留之際喚妻女　妻子含淚拔針頭

內媒《極目新聞》報道， 11月17日，內地抗癌網紅「陳班長」去世，妻子稱丈夫18歲時當兵，34歲退役後查出淋巴癌晚期，去世時年僅36歲，他們的女兒兩周前剛滿3歲。



內地36歲抗癌退役軍人網紅離世。（影片截圖）

內地36歲抗癌退役軍人網紅離世。（極目新聞）

17日深夜11時許，擁有20多萬粉絲的「陳班長加油」抖音賬號發佈一條影片，內容為一根輸液的針頭，並配文：「我親手幫你拔掉的，你終於解脫了，再也不用遭罪了，去那邊享福吧！」

陳班長妻子又發文稱：心疼得無法呼吸，我該怎麼接受這樣的結果。你走得沒有任何心願，你丟下我和女兒怎麼辦，迷糊的時候一直牽掛着我和女兒，一直喊着我們。

內地36歲抗癌退役軍人網紅離世。（影片截圖）

內地36歲抗癌退役軍人網紅離世。（影片截圖）

不少網民為陳班長夫妻一家的故事動容，並表示「淚崩了，致敬陳班長一路走好」「一大早刷到，關注一段時間了。陳班長一路走好！您保重身體，以後的路您跟女兒平安康順」。