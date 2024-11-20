離婚女網戀「外派迪拜」男友　陷郵寄黃金及投資騙局損失逾90萬元

重慶萬州區一名離婚女子在網上邂逅「懂投資」的男友，並先後以轉賬和郵寄黃金的形式投資超過90萬元（人民幣，下同），直至對方失聯後，才驚覺自己遭遇「殺豬盤」。



萬州區公安局介紹，受害人去年在婚戀網站留下個人信息，後來一名男子加其微信，自稱是某石油公司的高管，名叫王波，目前外派在迪拜維護投資網站，對方又向她發送幾張照片。不久後，兩人確定了戀愛關係。

王波聲稱自己不方便在微信上與受害人聊天，讓她下載一款名為「絲瓜」的App，隨後幾天兩人都在網上熱聊。某天，王波稱其維護的投資網站出現漏洞，每次投資回報有4到5個點，每天可以投資兩次，受害人二話不說就向其指定的投資網站賬戶轉賬88000元。

警方成功攔截快遞準備派送的黃金。（微信公眾號＠萬州公安）

幾天後，受害人不僅陸續加大投資金額，同時還分幾次郵寄總重量達1000餘克的黃金到指定地點。當她前後投入總價值90多萬元後，王波卻無法聯繫上，受害人遂報警求助。

經過多方走訪摸排後，警方成功鎖定收取黃金的嫌疑人身份，最終在江西贛州拘捕黃某。警方在其手機上發現多筆涉案黃金收取信息，其中還有兩單等待派送的黃金，便立即與快遞公司聯繫，成功攔截另外兩名受害人被詐騙的500餘克黃金，價值逾30萬元。

黃某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得，已被採取刑事強制措施。（微信公眾號＠萬州公安）

黃某供認，今年在一名朋友的飯局上認識了實施詐騙的賴某，對方表示只需助他拿取快遞，並將快遞內的貴重物品放在約定位置，每天就能獲得500元傭金。黃某明知快遞內的物品是賴某的違法犯罪所得，依然鋌而走險，使用賴某提供的手機接收快遞信息，幫助犯罪嫌疑人隱瞞轉移被騙黃金等贓物。

目前，黃某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得已被採取刑事強制措施，涉案黃金被依法扣押；賴某涉嫌詐騙已被網上追逃。案件正在進一步偵辦中。