學生上堂講唔停戴咪即收聲　老師拍片爆紅後致歉：迫於壓力已離職

河南駐馬店一名小學老師拍片介紹，有學生在課堂上一直說話，於是讓對方戴上內地俗稱「小蜜蜂」的掛耳式無線咪，「瞬間安靜了」。

11月17日，該名老師在社交平台上發聲，稱自己因迫於壓力選擇離職。



IP地址為甘肅、網名為小鄧同學的鄧老師，早前在網上發布一段「給上課愛說話的學生戴小蜜蜂」的影片，並介紹「上課總有說不完的廢話，直到我給他戴上了『小蜜蜂』，瞬間安靜了」。

影片引起熱議並被廣泛轉發。隨後，不少網民都分享自己為班上學生戴「小蜜蜂」的影片，並稱此方法很有效。不過，鄧老師曾在11月7日與網民互動時，承認不該發布相關影片，「方式沒有用對，不應該把孩子的臉放在互聯網上，我已經深刻地意識到錯誤了」。

鄧老師拍片介紹，有學生在課堂上一直說話，於是讓對方戴上內地俗稱「小蜜蜂」的掛耳式無線咪。（影片截圖）

11月17日，鄧老師在個人社交平台上表示，她發布相關影片時並無任何惡意，只是單純地想分享治理課堂秩序的好方法，該學生家長也有點讚評論，並認可其處理方法。惟因影片播放量愈來愈高，家長怕對孩子有影響，她已即時下架影片，並對學生和家長表達歉意。由於影片被多次轉發，她還是遭到家長投訴，迫於各方壓力，最終選擇離職。

《經視直播》報道，11月19日，甘肅省教育廳的工作人員稱，暫不能確定鄧老師是否甘肅學校的老師，相關處室正在調查。

鄧老師就事件致歉，並稱自己接到投訴，迫於壓力最終選擇離職。（影片截圖）

鄧老師就事件致歉，並稱自己接到投訴，迫於壓力最終選擇離職。（影片截圖）

同日，鄧老師再次拍片致歉稱，「由於自己的法律意識淡薄，給家長和孩子帶來傷害，同時也給校方帶來不必要的麻煩，在此我想對你們說一聲對不起」。

有內地律師指，老師對學生進行日常管理是應盡的職責，為學生戴「小蜜蜂」約束其上課講話的壞習慣，也是比較可取的管理方式，但老師不該將影片上傳至網絡，此行為侵犯學生的隱私權，若作品存在盈利的現象，可能還會侵犯其肖像權。

網民睇法：

可惜了這麽好的老師，如果是我的孩子背帶小蜜蜂，我很開心並且會去感謝這位老師

我孩子的老師可以給他帶，我覺得方法很可愛

為啥要離職？作為家長的我覺得小鄧老師的做法非常正確的，我都像給我家孩子買一個

我覺得其實沒什麽，孩子調皮老師想辦法約束，本身真沒什麽，如果都這樣。還有哪個老師敢管孩子，真不知道在這樣的教育內卷環境下，以後得孩子能怎麽樣

不用道歉，你的做法很對

這個方法還是很有效

希望有好的學校能聘請到你

老師管理學生的方法沒問題，現在的家長不好惹

