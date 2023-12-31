老師婚禮在幼兒園舉辦　伴娘伴郎都是學生　超暖原因曝光很有意義

對於每對新人來說，舉辦婚禮是重要的儀式之一。在中國大陸浙江，就有一對新人選擇在任教的幼兒園舉辦婚禮，甚至連伴娘、伴郎都是班上的學生。據悉，兩位老師在幼兒園舉辦婚禮的目的是為了讓孩子們感受傳統文化的氛圍。相關影片引起網友熱議，不少網友紛紛被新人的舉動感動。



根據《中國新聞網》報導，這場特別的婚禮在12月26日浙江寧波的某一幼兒園舉行，該新娘新郎都是幼兒園的老師，孩子們也參加了婚禮的儀式部分，從影片中，可看見孩子們身穿紅色的衣服，有的舉著迎親的牌子，有的則敲鑼打鼓，場面非常熱鬧。

+ 5

據了解，這2名老師自己的私人婚禮早已辦好，會選擇在幼兒園舉辦婚禮是因為想讓孩子感受到傳統文化。值得注意的是，從工作人員到伴娘伴郎都是孩子們，小伴郎們跟著新郎遊園、發喜糖、玩闖關遊戲；小伴娘們則將新娘保護起來，負責攔門。

影片曝光後，引起網友的熱烈關注，就有不少家長大讚，「她一定很愛她的學生」、「孩子的祝福肯定是最純真善良的」、「不得不說，這些歡呼才是最誠心誠意的祝福」、「好有意義的活動」。

延伸閱讀：結婚16年3個女兒全非親生！綠帽男狀告妻子與情夫：不共戴天之仇

+ 3

延伸閱讀：

女兒才剛滿7月！尪超渴「一天戰6次」 新手媽崩潰：這樣正常嗎

【本文獲「TVBS」授權轉載。】