恐怖影片瘋傳｜女童遭大老鼠鑽入衣服爬勻全身　竟淡定這樣應對

一般人看到老鼠都會嚇得躲遠遠的，但在四川發生更可怕的事！



一名女孩趴地與朋友一起玩，結果一隻老鼠瞬間鑽進她的衣服內，嚇得女孩不敢動，最後老鼠從袖口鑽出，才結束這場驚魂事件。

四川一名女孩被一隻老鼠鑽進衣服內，卻冷靜地讓牠從衣袖爬出，有關畫面在網上瘋傳。（微博影片截圖）

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據《熱點新聞》報道，10月24日，四川瀘州一家便利店兩個小女孩趴在地上玩耍。

突然一隻膽大包天的大老鼠快速竄出，並爬進了其中一名綠色上衣小女孩的衣服裡。

大老鼠一路直衝，女孩當下就叫了一聲「耗子（老鼠）」，然後身體開始不斷扭動，想將老鼠從衣服內抓出。

這時老鼠迅速從小女孩的肚子部位爬到了袖子裡，小女孩則從原先臥在地上的姿勢變成坐在地上，用手扯了扯老鼠在袖子裡的那個部位，老鼠很快就跑了出來。

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小女孩全程很冷靜，甚至都沒有從地上跳起來，這要是換成別的孩子，或是怕老鼠的大人，估計會嚇到哭。

很快的，便利店裡的大人和一名大男孩對這隻大老鼠用腳踩了幾下，牠似乎也被嚇到了，沒有快速跑走，而是跑到前面不遠處的貨架邊，結果被大人一腳踩住。

當大人一腳踩下去才發現，這大老鼠身體長度與大人的腳差不多，由此可見老鼠有多大。

報道指出，後來家長受訪時表示，老鼠已經被打死了，沒咬到孩子，但被嚇壞了。

消息一出隨即引發網友熱議，並分享自身的恐怖經驗：

「是我應該已經原地去世了」

「隔著螢幕都替小女孩出汗」

「這會是我一輩子的噩夢，曾經一隻老鼠死在我鞋子裡，我記了20多年」

「小時候睡覺到半夜，老鼠在我頭髮上生下了小老鼠」

「小時候也遇過，耗子被我摀在後背，我都不敢動」



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