寧夏12歲小學生疑遭2名警察掌摑毆打　母親發影片控訴引熱議

11月23日，一則「寧夏固原一派出所執法人員毆打學生」的影片在社交平台上引發熱議。



一名女子在網絡發影片控訴稱，「張易派出所執法人員毆打（固原原州區張易鎮）紅莊小學12歲學生」，而被打者是自己的孩子。孩子母親稱，孩子在學校與同學發生口角，警察卻在家長趕來之前就將孩子打倒。

影片中，兩名穿制服的人員遇到一名學生，其中一名穿制服的人員兩次掌摑、三次腳踢這名學生，又疑似拉扯學生的頭發。其間，另一名穿制服的人員未制止。

據《極目新聞》報道，當地派出所及紅莊小學均未對此事做出回應。原州區網信辦工作人員則回應稱，從影片畫面來看，打人者確實穿著制服，相關部門工作人員已到張易派出所、紅莊小學了解情況，影片中3人的具體身份、事發原因等，還在進一步核查。

24日淩晨，固原市公安局值班人員回覆表示，市公安局正在關注此事，當地相關部門已成立調查組，正在開展相關工作。

網民熱議：

派出所裡有土匪



這位民警能開除了嗎？



這時候就不尊重「未成年人保護法」了



這還要核實？這他媽不得連夜抓捕啊。



換一般人算尋挑釁了吧



臨時工，輔警，實習生，自選一個

