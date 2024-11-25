有片｜貴州男裸露下體尾隨16歲女孩 好心司機持撬棍喝退怪男
撰文：盛昀
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內媒《大風新聞》報道，11月23日，貴州省貴陽市一名陌生男子裸露下體尾隨16歲女孩，在路邊休息的貨車司機發現異常，持撬棍喝退男子救下女孩。11月24日，當地警方稱，影片涉尾隨女孩的男子已被拘捕。
內媒報道指，事發於11月23日中午，路段靠近山區。一名貨車司機在車上休息時，見到一男子脫掉褲子走路，司機起初以為男子在「一邊走路一邊撒尿」。但仔細一看，男子正尾隨一名女孩，「幾乎已經貼到女孩身上」。
見狀，司機喊了一聲，誰知男子仍然繼續尾隨女孩。於是司機將撬棍拿在手中，下車質問男子，該名男子向山中跑去。女孩則對司機表示，當時已經看見有人尾隨，但不敢奔跑，「就怕他追」。
11月24日，貴陽網警發佈消息稱，影片中尾隨女孩的男子已被公安機關拘捕，將依法對其進行嚴肅處理。
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