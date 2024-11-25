安全檢查引潮州商戶停業避重罰？　官方稱已處罰5名造謠者

據此前報道，近日內地社交媒體上出現不少潮州關店、潮州消防檢查等話題的影片，更有傳言稱商戶被重罰。11月24日，潮州警方稱散播罰款謠言的5人已被行政處罰。



網傳潮州和汕頭的商店近日紛紛拉起鐵門。（網易）

網傳潮州和汕頭的商店近日紛紛拉起鐵門。（網易）

據此前報道，國務院11月派出巡查組至各省市，對安全生產和消防工作進行考察。近日，網傳廣東省潮州和汕頭的多家工廠及商家因應即將到來的檢查，紛紛選擇關閉業務，以避免因「明查暗訪」而遭受重罰。

網傳潮州和汕頭的商店近日紛紛拉起鐵門。（網易）

網傳潮州和汕頭的商店近日紛紛拉起鐵門。（網易）

11月24日，潮州網警發佈公告稱，近日，廣東省潮州市公安局巡查發現謝某、張某、蘇某、蔡某、戴某等人先後在網上發佈「被要求整改並需交38000元」「開麵包店的給罰了五萬元」「賣豬腳圈的阿叔只罰5Q」「這邊工廠罰50粿條湯罰6」等未經核實或造謠的信息和評論後，依據《中華人民共和國治安管理處罰法》，對以上相關人員進行行政處罰。