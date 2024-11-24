吳柳芳風波︱抖音一日漲粉達120萬　內媒懷疑背後有經紀公司策劃

前中國體操女隊隊員吳柳芳轉型做網紅後，在抖音發布多條性感熱舞影片，展示身材被指「擦邊」，遭世界冠軍師妹管晨辰批評，隨後更在直播中鞠躬道歉，事件引發廣泛爭議。在11月24日（周日）晚上，吳柳芳的抖音帳號顯示「因違反社區規定被禁止關注」。



內媒《上游新聞》則報道指，這場風波讓吳柳芳曾在一天內漲粉多達120萬，更懷疑整場風波的背後為網紅經紀公司策劃。



管晨辰在吳柳芳的影片下留言。（網絡截圖）

11月24日（周日）晚上，吳柳芳的抖音帳號顯示「因違反社區規定被禁止關注」。（新黃河）

她在平台上的約50餘部影片以熱舞為主，衣著性感。（影片截圖）

她在平台上的約50餘部影片以熱舞為主，衣著性感。（抖音截圖）

她在平台上的約50餘部影片以熱舞為主，衣著性感。（抖音截圖）

她在平台上的約50餘部影片以熱舞為主，衣著性感。（抖音截圖）

她在平台上的約50餘部影片以熱舞為主，衣著性感。（抖音截圖）

這場「口水戰」始於吳柳芳發布了一段短片，東京奧運會體操女子平衡木冠軍管晨辰在影片下留言稱：「前輩姐姐，你要擦就擦你的唄，就不要給體操扣屎盆子了，你的正能量體操好像不需要。」而吳柳芳則是回應道：「吃不着葡萄說葡萄酸？」

11月23日晚上，吳柳芳又在直播中回應稱：「我跟我師妹拌嘴耽擱了大家的時間，佔用了公共資源，真的很不好意思。給大家道歉，對不起。」

爆火之前粉絲量僅4.5萬

24日（周日）晚上，吳柳芳的抖音帳號顯示「因違反社區規定被禁止關注」，截至當時吳柳約有近260萬粉絲。《上游新聞》24日報道指，吳柳芳在爆火之前粉絲量卻僅有4.5萬，與管晨辰的鬧戰風波卻讓吳柳芳一天內漲粉120萬。

報道指，在11月17日，管晨辰在出席一場活動時，曾與著名網紅童錦程同框互動，兩人互加了聯繫方式。巧合的是，吳柳芳也和童錦程有直接關聯：吳柳芳簽約的網紅經紀公司是大海星辰，該機構正是童錦程創辦的大海星辰798直播公會。吳柳芳不僅社交媒體帳號名有「798」的後綴，還多次在影片中提到大海星辰798以及童錦程。

11月17日，管晨辰發布的影片可以看到她加了童錦程的聯絡方式。（《上游新聞》）

在11月23日的直播中，吳柳芳道歉時的畫面背景有一個印有童錦程頭像的抱枕，隨後她拿著這個抱枕跳舞，並稱：「這是我老闆。」11月24日，大海星辰的官方帳號也發片恭喜吳柳芳粉絲破百萬。

11月23日，吳柳芳直播道歉時背景有印有童錦程頭像的抱枕，接著她回應粉絲：童錦程是她老闆。（截圖）

報道指，大海星辰的關聯公司為杭州音速文化創意有限公司，童錦程曾是該公司監事（2022年8月退出）。11月24日，《上游新聞》致電該公司，就吳柳芳何時簽約大海星辰798以及道歉是否是策劃，該工作人員表示：「不方便回應。」

她在平台上的約50餘部影片以熱舞為主，衣著性感。（抖音截圖）

吳柳芳直播。（封面新聞）