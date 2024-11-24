吳柳芳退役做｢性感擦邊舞網紅｣遭批　近260萬粉絲抖音帳號被封殺

前中國體操女隊隊員吳柳芳轉型做網紅後，在抖音發布多條性感熱舞影片，展示身材被指「擦邊」，其世界冠軍師妹管晨辰批評她「不要給體操扣屎盆子了」，事件引發廣泛爭議。在11月24日（周日）晚上，吳柳芳的抖音帳號顯示「因違反社區規定被禁止關注」。



11月24日（周日）晚上，吳柳芳的抖音帳號顯示「因違反社區規定被禁止關注」。（新黃河）

她在平台上的約50餘部影片以熱舞為主，衣著性感。（影片截圖）

她在平台上的約50餘部影片以熱舞為主，衣著性感。（抖音截圖）

她在平台上的約50餘部影片以熱舞為主，衣著性感。（抖音截圖）

她在平台上的約50餘部影片以熱舞為主，衣著性感。（抖音截圖）

她在平台上的約50餘部影片以熱舞為主，衣著性感。（抖音截圖）

吳柳芳在抖音平台上約有近260萬粉絲，其簡介寫有「中國體操運動員 運動健將（已退役）」。她在平台上的約50餘部影片以熱舞為主，衣著性感。

據介紹，吳柳芳出生於1994年，是前中國女子體操隊隊員，曾多次獲得體操世界盃平衡木、高低槓等冠軍，在2013年因傷病退役。

她在平台上的約50餘部影片以熱舞為主，衣著性感。（抖音截圖）

管晨辰在吳柳芳的影片下留言。（網絡截圖）

東京奧運會體操女子平衡木冠軍管晨辰在吳柳芳的影片下留言稱：「前輩姐姐，你要擦就擦你的唄，就不要給體操扣屎盆子了，你的正能量體操好像不需要。」而吳柳芳則是回應道：「吃不着葡萄說葡萄酸？」

11月23日晚，吳柳芳在直播中回應稱：「我跟我師妹拌嘴耽擱了大家的時間，佔用了公共資源，真的很不好意思。給大家道歉，對不起。」

吳柳芳直播。（封面新聞）

吳柳芳曾在直播中穿著國家體操隊的隊服及展示獎牌。（封面新聞）

事件引發熱議，有網民表示，這份工作並未違法道德法律，有何不可，「她展示自己的青春靚麗還能獲得回報不偷不搶、不缺德不犯法怎麼就不行」「不解決人家的工作崗位就別道德綁架」；也有人表示會給體操運動員帶來不好的影響，「別打着中國體操隊名號」「確實不該蹭國家體操隊的牌子」「那也不能穿國家體操隊的衣服搞性暗示啊」。