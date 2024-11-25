學生因家中白事請假　凌晨跪求宿管開門未果：未能見家人最後一面

廣東生態工程職業學校有學生因家人危重，凌晨請假回家，宿管卻稱必須6時半才能開宿舍門，該名學生最終未能見家人最後一面。



《極目新聞》報道，宿舍群聊天記錄顯示，凌晨5時許，一名學生發訊息稱，深夜臨時接到家人危重消息，家中告知輔導員請假後，購買早上7時半的機票回家，但她到宿管值班室請求宿管開門時，對方不予開門，「就坐在椅子上，啥也不說，問有沒有學工部電話，直接說沒有」。

宿舍群聊天記錄。（極目新聞）

宿舍群聊天記錄顯示，前一晚加了宿管的微信，但一直沒有通過。（影片截圖）

宿舍群聊天記錄顯示，事主跪求宿管開門未果。（影片截圖）

宿管稱，根據校規，晚上11時至次日早上6時半鎖宿舍大門，除了身體疾病，其他事情一律不能外出，如果執意要外出，必須要有學工部的批文。

上午8時許，該學生在聊天群內表示，其在二樓（宿管值班室）從凌晨5時等到6時半，宿管一直不開門，「飛機沒趕上，最後一面沒見上」。

11月25日，廣東生態工程職業學院學工部工作人員表示，此事已在處理，正在積極跟進。

事主稱，最終未能見家人最後一面。（影片截圖）