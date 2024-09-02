蘭州市殯儀館推出觀看遺體火化服務　網民評價兩極：不忍心看

近日，甘肅蘭州市殯儀館推出「遺體火化家屬可觀看」服務。據介紹，逝者家屬要自願提出申請，並簽訂免責聲明，在工作人員的陪同下進入火化車間，目送親人遠行。



蘭州市殯儀館客服中心工作人員介紹，家屬觀看的是接運逝者到火化車間，將逝者推入火化爐、起火、點火的過程，全程20至30分鐘，觀看遺體火化不收費，但每個家庭只限1人進入，並有專門的引導員全程陪同。

蘭州市殯儀館。（91搜墓網）

工作人員強調，家屬在觀摩之前需要簽免責協議，要求不能有心臟病等病症，「主要針對特殊體質的群體，有些人進入車間之後，可能有身體和心理的不適」。

工作人員介紹，推出此項服務是為了滿足親屬送別逝者最後一程的需求，也希望民眾對火化的流程有深入的了解，對殯葬服務行業有正確的認知。

家屬全程觀看遺體火化一事引起熱議，不少網民稱「不忍心看」，也有人表示「以前不是一直都能看嗎？」，並稱自己曾看過親人的遺體火化。有網民認為，蘭州市殯儀館的舉措讓殯葬儀式更加公開透明，是一項很人性化的政策，「安心 放心 送親人最後一程」。

殯儀館；火葬場；火化場。（視覺中國）

對於是否會選擇觀看逝者遺體火化過程，網民的觀點不一。有人認為，此舉不僅推動殯儀業務的公開透明，也能打消家屬的顧慮，「主要還是起到監督作用」、「建議全國推廣，火化過程中可以觀看，不然遺體被賣了都不知道」、 ​「應該是允許家屬在尊重逝者及自身情感的前提下，選擇是否觀看。畢竟每個人對告別的方式有不用的理解和需要」。

有網民則認為，家屬看到火化逝者遺體時會產生不適感，對於部分心理承受能力弱的人，可能會留下陰影，「是應該很少會有去看的，真的很不忍心 ​」、「親人在面前火化，心裏不會更難受嗎…親眼看著這個人存在的痕跡被大火一點點吞噬，往後餘生再也不存在他的蹤跡…很少有人做得到吧… ​」。