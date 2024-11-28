生理鹽水冒充HPV疫苗　蘭州上百名女子中招　涉及金額60餘萬

據「蘭州公安」消息，有人自稱有特殊途徑可以注射HPV四價、九價疫苗，實際上是將生理鹽水灌入使用過的疫苗包裝中。受害者有約160人，涉及金額約60餘萬人民幣。



生理鹽水冒充HPV疫苗，蘭州上百名女子中招。（蘭州公安）

生理鹽水冒充HPV疫苗，蘭州上百名女子中招。（蘭州公安）

今年4月，有市民到蘭州公安局報案，稱自己通過自稱是某醫院護士李某某注射了HPV疫苗，但疫苗溯源碼被多人掃描，懷疑是假冒疫苗。

警方調查後，將疑犯李某某拘捕。經查，李某某私自留存註射完畢的疫苗包裝，再灌入生理鹽水。她還在社交平台宣稱有特殊渠道，無需預約亦可注射HPV四價、九價疫苗。事件受害者約有160人，金額共計60萬元（人民幣）。

生理鹽水冒充HPV疫苗，蘭州上百名女子中招。（蘭州公安）

生理鹽水冒充HPV疫苗，蘭州上百名女子中招。（蘭州公安）

據介紹，李某某作案時間長達3年且多為熟人之間相互介紹，眾多受害人對她深信不疑，辦案人員從李某某隨身攜帶的手提包內查獲的4個「疫苗包裝」紙盒，早已字跡模糊、磨損不堪。