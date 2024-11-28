上海迪士尼年輕人不願走路　扮殘障租電動輪椅遭鬧爆　官方回應

綜合內媒報道，有網民在社交媒體上稱，上海迪士尼電動輪椅「氾濫成災」，非常影響遊玩體驗。官方回應稱，近期或對相關規定進行調整。



上海迪士尼遊客扮殘障租輪椅遭鬧爆。（九派新聞）

上海迪士尼遊客扮殘障租輪椅遭鬧爆。（九派新聞）

綜合內媒報道，小紅書上有網民表示，上海迪士尼樂園有不少健全的年輕人使用「電動輪椅」作為代步工具，事件引發爭議。

有網民表示，輪椅氾濫影響了其他遊客正常遊玩：「希望多投訴，太影響入園體驗。」「昨天哥們坐輪椅給我撞了，還先咬我一口你走的是直線麼。」「最近園區內輪椅數量暴漲，一個個把輪椅開的像碰碰車一樣。」「讓我們這些真正需要輪椅的人情何以堪。」

上海迪士尼電動輪椅「氾濫成災」。（網絡截圖）

上海迪士尼遊客扮殘障租輪椅遭鬧爆。（看看新聞）

也有人表示可以理解：「現在很多景區非常大，遊客靠走太累了！」「這就跟公園租電動四輪車一樣，你不想走路也可以租。」「不違法的前提下這顯然沒有什麼不當之處，不想走路而已。」

迪士尼回應

11月26日，上海迪士尼度假區客服人員表示，租賃輪椅需要攜帶身體不適的相關證明，若沒有證明則不一定能租到，需要在現場與工作人員協商。

不少遊客的輪椅實際上是從園外商家處租賃。（九派新聞）

不少遊客的輪椅實際上是從園外商家處租賃。（網絡截圖）

雖然迪士尼官方提供租賃輪椅服務，但不少遊客的輪椅實際上是從園外商家處租賃，在平台搜索「迪士尼輪椅」可見，有商家以150-200人民幣的價錢租賃電動輪椅。

一些商家介紹：「電動輪椅可續航一整天，讓人少走2萬到3萬步。玩熱門項目時，可坐着排隊」，有商家表示，他們還可以提供所謂的「檢查單」以應對迪士尼樂園的入園檢查。

上海迪士尼園方工作人員回應事件稱，目前輪椅還能進園區，近期或對相關規定進行調整。