福田一小區被指施工致樓宇下沉開裂　深圳地鐵：已安排專家檢測

深圳福田區彩天名苑小區業主反映，地鐵崗廈北站有出入口曾在小區周邊施工，疑導致樓宇出現下沉和房屋開裂現象。

深圳地鐵回應稱，已安排專家進駐檢測，將根據檢測報告等作論證和後續處理。



《南方都市報》報道，居住在彩天名苑小區的張先生介紹，崗廈北地鐵站有兩個出入口的施工緊鄰小區，工期約維持了兩三年，去年底工程收尾後，原占道施工區域已覆原，但多名業主發現緊鄰施工區域的樓宇出現下沉。

另有業主反饋稱，因地鐵施工帶來的震動疑似導致家中牆身開裂，「很多裂紋幾乎是從牆的一邊一直裂到另一邊」。

深圳福田區彩天名苑小區業主反映，地鐵崗廈北站有出入口曾在小區周邊施工，疑導致樓宇出現下沉和房屋開裂現象。（影片截圖）

深圳福田區彩天名苑小區業主反映，地鐵崗廈北站有出入口曾在小區周邊施工，疑導致樓宇出現下沉和房屋開裂現象。（影片截圖）

深圳福田區彩天名苑小區業主反映，地鐵崗廈北站有出入口曾在小區周邊施工，疑導致樓宇出現下沉和房屋開裂現象。（影片截圖）

據介紹，該小區的地下室有58處裂縫和3處滲水，部分住戶家中的牆身出現裂紋，但業主們經過多次反饋，仍無法對樓宇下沉和房屋開裂等情況作認定，至今未有專業機構出具檢測報告結論。居民們希望相關部門查明前述問題是否與地鐵施工有關，繼續居住會否有危險。

據業主提供的12345政務服務便民熱線回覆內容顯示，工作人員經現場核實，已就房屋裂縫問題組織專家咨詢會，會上已明確隔牆陳舊性龜紋，粉刷層裂縫，均為非結構受力裂縫，無安全隱患情況。

深圳地鐵回應稱，已組織房屋裂縫問題專家咨詢會，安排專家進駐檢測，但尚未出具確切的原因和結論。深圳地鐵已多次召開與業主間的溝通會，積極與業主們溝通，將會根據檢測報告等作出論證和後續處理。

深圳福田區彩天名苑小區。（微信公眾號＠深圳大件事）

公開資料顯示，彩天名苑小區位於福田區彩田路3016號，於2001年建成，房屋總數1188戶，發展商為深業集團(深圳)有限公司。

崗廈北站於2011年6月28日投用運營，是深圳地鐵2號線、10號線、11號線和14號線的換乘站，也是崗廈北綜合交通樞紐的重要組成部分。