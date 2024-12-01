為亡父註銷電話卡需證明｢我爸是我爸｣　當事人：拍片Po網才獲辦理

福建泉州惠安縣的蔡先生反映，父親早於4年前離世，但他近日欲為亡父註銷電話卡時，卻多次被電訊公司要求證明「我爸是我爸」，他一怒之下拍片上傳至社交平台上，業務員才肯為他辦理。



《極目新聞》報道，11月29日，蔡先生帶同戶口本及亡父的戶口註銷證明，到中國電信惠安縣新景華庭營業廳，註銷亡父的電話號碼時遭到推脫刁難。

蔡先生介紹，父親4年前去世後，為方便母親看電視，未有取消亡父的電話卡，一直向中國電信繳交199元（人民幣，下同）月費。

蔡先生向電信營業廳提供的戶口註銷證明及戶口本。（極目新聞）

近期，他覺得月費太貴，欲在11月底註銷號碼，但他去了電信營業廳3次，才陸續將需要的手續準備好，「營業廳工作人員聽說我來註銷電話號碼，一直換不同業務員接待，用各種理由推脫，無法順利辦理。我被逼無奈才拍視頻（發到網上）」。

蔡先生稱，11月28日，派出所工作人員向其開具父親的戶口註銷證，並告知他無需重覆開具父子關係證明。當時，派出所民警以電話告知業務員此情況，對方表示「清楚了」。

戶口本已顯示蔡先生與父親的家屬關係。（極目新聞）

戶口註銷證明顯示，蔡先生的父親已於2020年離世。（極目新聞）

翌日，蔡先生帶同戶口本、戶口註銷證明以及機頂盒等設備，再到營業廳辦理時，工作人員卻稱他提供的關係證明無效，「讓我再去派出所開關係證明，證明『我爸是我爸』，才能辦理」。他當場怒拍影片並上傳至社交平台後，營業廳值班經理告知業務員，其提供的現有證明資料合規，最終才為他註銷號碼。

報道指，營業員見戶口本上有註銷印章，認為戶口本無法證明家屬關係，才讓蔡先生到派出所開具家屬關係證明，但他後來情緒激動，值班經理出面幫其走綠色通道，已特事特辦。中國電信泉州分公司工作人員表示，將聯繫蔡先生進一步核查。