內地男42.4萬競拍買「888888」手機靚號：預期百萬感覺撿了大便宜

近期，一個尾號為888888六連號的內地手機號碼使用權被一名男子以42.4萬元（人民幣，下同）的高價競得。而競買者王先生則開心表示，認為自己撿了大便宜，感覺賺了50多萬元。



據《大皖新聞》報道，鹽城市亭湖區人民法院在執行一起賣合同糾紛案件時，因被執行人名下無可供執行的財產，面臨執行難題。然而，執行法官發現被執行人之一持有的尾號「888888」手機號具有潛在市場價值，便迅速聯繫運營商核實信息，啟動了查封與拍賣程序。最終該手機號被人以42.4萬元的最高價競得。

拍賣信息顯示，起拍價為224000元人民幣。

本次司法拍賣於8月13日結束，一名王姓男子用U6597競買號以424000元最高價競得此號。12月1日，內媒《大皖新聞》撥通此號碼，接電話的男子稱，他就是該號碼的競買人王先生，該號碼已經過戶到他的名下，他已經正常使用該號碼。

王先生表示，競拍此號碼是因自己喜歡，其次該號碼非常好記、感覺很吉利，而且這樣的手機號非常稀缺，屬於稀缺資源。他原計劃用100萬元競買這個號碼，沒想到僅花了42.4萬元就競拍成功，感覺「撿了大漏」，好像賺了50多萬。

王先生稱，通常的司法拍賣大多是拍賣房子等實物，拍賣手機號碼的並不多，所以參與競買者不多，才有機會撿漏，如果參與的人多了，一個靚號被眾人看中了，可能會拍出很高的「天價」。

對於該號碼的原使用者，王先生介紹，是一個非常有實力的大老闆，只是暫時遇到困難導致手機號碼被司法拍賣。如果號碼原主「東山再起」，不排除會將這個號碼的使用權再買回去。不過王先生表示，原使用者曾想買回使用權，但他已拒絕。