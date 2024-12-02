深圳街頭現血腥雜技表演　掰斷雞腳賣｢萬能藥｣騙局　市民斥虐待

《南方都市報》報道，近日廣州深圳一帶出現一種推銷「藥酒」的雜技騙局，宣稱抹上藥酒就能讓斷掉的雞腿重新接上，不少市民上當。還有市民投訴，他們的表演不僅詐騙，還涉及擾民與虐待動物。



廣東多地現血腥雜技表演。（南方都市報）

廣東多地現血腥雜技表演。（南方都市報）

近日，不少深圳網民表示，聽到路邊大喇叭宣傳所謂「馬戲團雜技」，但「雜技」表演完就開始賣三無藥品。

廣東多地現血腥雜技表演。（南方都市報）

廣州也有業主反映，雜技團除了抓蛇表演，還會推銷所謂掛在脖子上就可保平安的神奇鏈子，用多種珍貴藥材和稀有動物研製的藥酒等等。

廣東多地現血腥雜技表演。（南方都市報）

廣東多地現血腥雜技表演。（南方都市報）

廣東多地現血腥雜技表演。（南方都市報）

據介紹，表演者會將搭檔的手臂拉脫臼，然後再擦拭「藥酒」，脫臼的手臂很快就復原了；還有人會用雞做實驗，用刀割開雞腳上的皮毛，再使勁兒擰斷，但擦拭藥酒之後，又可以滿地跑了。

廣東多地現血腥雜技表演。（南方都市報）

網民講述受騙經歷。（南方都市報）

不少圍觀市民信以為真，於是便購買了他們推銷的100元人民幣6瓶的「藥酒」。但實際上這種騙局早在十多年前就已經出現。有醫生解釋，其實雞腿並沒有斷，只是商販把雞腿關節弄脫臼了，跟人的關節錯位再接好差不多是一個道理，與藥水沒有任何關係。

廣州多地現血腥雜技表演。（南方都市報）

亦有市民投訴稱，這種表演詐騙、擾民、虐待動物，他們攜帶的動物也存在嚴重的病毒隱患，希望有關部門依法治理。